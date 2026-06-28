Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο τραυματισμός μιας 50χρονης Ιταλίδας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μετά από ατύχημα σε ιστιοφόρο σκάφος (υπό σημαία Ιταλίας) στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας.

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας κινητοποιήθηκε άμεσα το μεσημέρι, στέλνοντας περιπολικό σκάφος και όχημα από την ξηρά μόλις ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε συνοδεία του Λιμενικού στη μαρίνα του νησιού, απ’ όπου η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Εκεί, δυστυχώς, οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες και εξετάζονται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η τοπική Λιμενική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ