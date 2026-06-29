Το 4o single από το επίσημο soundtrack της ταινίας «The Birthday Party» κυκλοφορεί με τίτλο «Αρχιπέλαγος ΙΙ», φέρνοντας κοντά δύο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαργαρίτη και την ποιήτρια Αλεξάνδρα Επίθετη.

Τη μουσική υπογράφει ο Prins Obi, ενώ τους στίχους η Αλεξάνδρα Επίθετη και ο Γιώργος Καρναβάς.

Το «Αρχιπέλαγος ΙΙ» αποτελεί μια μεταγενέστερη εκδοχή του μουσικού θέματος που ακούγεται ορχηστρικά μέσα στην ταινία, καθώς στίχοι και ερμηνείες δημιουργήθηκαν μετά το μοντάζ της ταινίας, δίνοντας έτσι στο μουσικό έργο μια νέα διάσταση.

Στο επίσημο soundtrack θα περιλαμβάνονται και οι δύο εκδοχές του τραγουδιού, η ορχηστρική και η ερμηνευμένη.

Ο συνθέτης του τραγουδιού αναφέρει: “Το πρώτο λαϊκό τραγούδι που συνθέτω (το λατινικό ΙΙ είναι για να το διαφοροποιεί από την ορχηστρική εκδοχή του που ακούγεται στην ταινία The Birthday Party) αποτελεί, κατα τη γνώμη μου, ένα τολμηρό εγχείρημα, καθώς πρόκειται για το πεδίο συνάντησης τριών καλλιτεχνών με διαφορετικό background. H δημιουργία του αποτέλεσε μια άκρως ενδιαφέρουσα και απαιτητική διαδικασία που με έφερε σε επαφή με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για τη μουσική… και αυτό από μόνο του αρκεί για να την αναγάγει σε μια υπέροχη εμπειρία. Ευχαριστώ την Αγγέλα Κόλλια, τον Γιώργο Καρναβά (είχαν την ιδέα για αυτό το project), τον θρυλικό Γιώργο Μαργαρίτη και την φανταστική Αλεξάνδρα Επίθετη, για την πολύ όμορφη συνεργασία.”

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, παρουσιάζεται και το επίσημο video clip, που υπογράφει ο Λάμπης Χαραλαμπίδης, μοντέρ και της ταινίας.

Δείτε το βίντεο:

Το επίσημο soundtrack της ταινίας «The Birthday Party» κυκλοφορεί στις 26 Ιουνίου 2026, ενώ η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου 2026.