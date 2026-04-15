Η ταλαντούχα συγγραφέας Ελένη Καπλάνη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της λογοτεχνίας, ταξιδεύοντας τους αναγνώστες της σε διαδρομές γεμάτες συναίσθημα και βαθιές ανθρώπινες αξίες. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Μαύρου Ρόδου», επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Ηλέκτρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη και υπόσχεται να συγκινήσει.

Στις σελίδες του βιβλίου ξετυλίγεται η αληθινή ιστορία της Ηλέκτρας, ένα βαθιά ανθρώπινο χρονικό στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ. Με τη γνώριμη, άμεση και συναισθηματική γραφή της, η συγγραφέας μεταφέρει τον αναγνώστη στον πυρήνα μιας ιστορίας βασισμένης σε πραγματικά γεγονότα, φωτίζοντας τη δύναμη, τις αντιφάσεις και τις δοκιμασίες μιας γυναίκας που άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Η ίδια αποκαλύπτει, πως η ιστορία της «Ηλέκτρας» δεν της ήταν άγνωστη, καθώς την είχε ζήσει από κοντά σε μικρή ηλικία, ένα καλοκαίρι που τη σημάδεψε. Θυμάται το σοκ που ένιωσε όταν έμαθε μια βαθιά τραγική πτυχή της ιστορίας και ομολογεί πως αυτή η εμπειρία έμεινε χαραγμένη μέσα της. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «πάντα είχα αυτή την ιστορία στο μυαλό μου», πιστεύοντας πως κρύβει σημαντικά μηνύματα που άξιζε να μεταφερθούν στη λογοτεχνία.

Αναφερόμενη στη θέση της γυναίκας, επισημαίνει ότι, παρά τις αλλαγές των εποχών, τα εσωτερικά διλήμματα παραμένουν. Θεωρεί πως οι γυναίκες με έντονη ενσυναίσθηση εξακολουθούν να παλεύουν με το τι είναι σωστό ή λάθος, βιώνοντας συχνά έντονες ψυχικές συγκρούσεις.

Για τον έρωτα, η ίδια μιλά με ειλικρίνεια και ρεαλισμό. «Πιστεύω ότι ο έρωτας έρχεται όταν τον έχουμε ανάγκη», σημειώνει, εξηγώντας πως συχνά λειτουργεί ως διέξοδος από δύσκολες καταστάσεις, ιδιαίτερα για γυναίκες που βρίσκονται ήδη σε μια σχέση ή έναν γάμο που δεν τις εκφράζει. Τότε, όπως τονίζει, γεννιέται αναπόφευκτα και η σύγκρουση με μια ζωή που δεν τις ικανοποιεί.

Η συγγραφική της προσέγγιση απαιτούσε βαθιά ενσυναίσθηση. Όπως παραδέχεται, πολλές φορές αναρωτήθηκε τι θα έκανε η ίδια στη θέση της ηρωίδας, καταλήγοντας πως δεν θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια πραγματικότητα. «Οι μεσοβέζικες καταστάσεις φέρνουν τα πιο επώδυνα αποτελέσματα», αναφέρει με νόημα, αναδεικνύοντας τη σκληρότητα των ηθικών αδιεξόδων.

Η έννοια της «δεύτερης ευκαιρίας» κατέχει σημαντική θέση στη σκέψη της. Πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να ζήσουν τον αληθινό έρωτα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή συνθηκών, τονίζοντας ωστόσο πως στο παρελθόν αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.

Το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και το διαχρονικό «τι θα πει ο κόσμος» αποτελούν επίσης κεντρικούς άξονες του έργου της. Η ίδια εξομολογείται πως μεγάλωσε σε μια εποχή όπου το «πρέπει» λειτουργούσε ως νόμος και, παρότι είχε πάντα έναν ατίθασο χαρακτήρα, αυτή η νοοτροπία εξακολουθεί να την επηρεάζει. Μέσα από τα βιβλία της, προσπαθεί να αποτινάξει αυτά τα δεσμά.

Η μεταφορά του έργου της στην τηλεόραση υπήρξε μια εμπειρία που την ευχαρίστησε, καθώς της αρέσει να βλέπει τις ιστορίες της να ζωντανεύουν. Αναγνωρίζει, ωστόσο, τις διαφορές ανάμεσα στη λογοτεχνία και την τηλεοπτική αφήγηση, επισημαίνοντας πως η σειρά ανέπτυξε περαιτέρω την ιστορία, επεκτείνοντάς την χρονικά και αφηγηματικά.

Μετά την επιτυχία του «Μαύρου Ρόδου», παραδέχεται πως ένιωσε μια σχετική πίεση, καθώς ήθελε το επόμενο έργο της να είναι εξίσου δυνατό. Πιστεύει πως η «Ηλέκτρα» ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, καθώς αποδίδει με αλήθεια μια συγκλονιστική ιστορία.

Αν έπρεπε να περιγράψει το βιβλίο με μία φράση, επιλέγει το χαρακτηριστικό «Δεν τόλμησα», συμπυκνώνοντας το βαθύτερο νόημα της ηρωίδας.

Για το μέλλον, η επιθυμία της παραμένει απλή αλλά ουσιαστική: να συνεχίσει να ονειρεύεται και να γράφει ιστορίες που αγγίζουν την ψυχή των αναγνωστών. Άλλωστε, όπως δηλώνει, αυτό που τη χαρακτηρίζει περισσότερο είναι η ανάγκη της για επικοινωνία, μια ανάγκη που την οδήγησε και στη συγγραφή.

Και ήδη, το επόμενο βήμα έχει ξεκινήσει, καθώς ετοιμάζει το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η γυναίκα με τα εφτά χαμόγελα».

Tο νέο σας μυθιστόρημα «Ηλέκτρα» βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Πώς ήρθατε σε επαφή με αυτό το υλικό και τι σας έκανε να θελήσετε να το μεταφέρετε στη λογοτεχνία;

Την ιστορία αυτή, την έζησα από κοντά, ένα καλοκαίρι. Ήμουν πολύ μικρή τότε, και σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι παντρεύεται την κόρη.

Όταν ασχολήθηκα με τη συγγραφή, πάντα είχα αυτήν την ιστορία στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι δίνει πολλά μηνύματα.

Η ηρωίδα σας ζει σε μια ασφυκτική κοινωνία, γεμάτη «πρέπει». Πόσο επίκαιρο θεωρείτε ότι παραμένει αυτό το πλαίσιο για τις γυναίκες σήμερα;

Αν και δεν υπάρχει σύγκριση, νομίζω ότι και οι σημερινές γυναίκες που έχουν ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση, βολοδέρνουν ψυχικά πιο πολύ, στο αν είναι σωστό η όχι ό,τι και αν κάνουν.

Στην «Ηλέκτρα» βλέπουμε μια γυναίκα να διεκδικεί τον εαυτό της μέσα από έναν απρόσμενο έρωτα. Είναι τελικά ο έρωτας λύτρωση ή αφορμή για σύγκρουση;

Πιστεύω, ότι ο έρωτας έρχεται όταν τον έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές είναι το όχημα για μια έξοδο από μια κακή σχέση. Και δεν μιλώ για τις μικρές ηλικίες, που ερωτεύεσαι κάποιον γιατί έχει ωραία μάτια. Μιλώ για τις γυναίκες που είναι σε σχέση, και ειδικά τις παντρεμένες. Και ναι! Τότε έρχεσαι σε σύγκρουση, με μια ζωή που δεν σου αρέσει.

Η γραφή σας είναι ιδιαίτερα συναισθηματική και άμεση. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να μπείτε στον ψυχισμό μιας γυναίκας που ζει μια τόσο έντονη εσωτερική σύγκρουση;

Πολλές φορές είχα σκεφτεί, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση της. Πάντα κατέληγα ότι δεν θα μπορούσα να ανεχτώ, να τον δω με την κόρη μου. Θα έπρεπε να έχει φύγει μαζί του. Γιατί για να τον διώξει της ήταν αδύνατον. Οι μεσοβέζικες καταστάσεις, φέρνουν τα πιο επώδυνα αποτελέσματα.

Στο απόσπασμα που διαβάζουμε, η Ηλέκτρα βιώνει για πρώτη φορά την προσωπική της αφύπνιση. Πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια «δεύτερη αρχή», ανεξαρτήτως ηλικίας και συνθηκών;

Όλοι αξίζουμε να ζήσουμε τον αληθινό έρωτα. Και πιστεύω, ότι αν τον βρούμε, όποτε και αν μας τύχει, θα τον ακολουθήσουμε. Σήμερα. Τότε δεν ήταν εύκολο.

Η κοινωνική κατακραυγή και το «τι θα πει ο κόσμος» φαίνεται να καθορίζουν έντονα τις επιλογές των ηρώων. Πόσο σας απασχολεί αυτό το θέμα στη συγγραφική σας πορεία;

Επειδή εγώ έζησα σε μια εποχή που το πρέπει ήταν νόμος, αν και ατίθαση, με ακολουθεί ακόμα και τώρα. Παρόλο που προσπαθώ να το αποτινάξω μέσα από τα βιβλία μου.

Στο βιβλίο σας βασίστηκε η ομώνυμη δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ. Πώς βιώσατε αυτή τη μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη;

Μου αρέσει να βλέπω τα βιβλία μου να ζωντανεύουν. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση. Το κατανοώ όμως, γιατί μια σειρά και ειδικά αυτή που πήγε τρεις σεζόν, δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο στην ιστορία του βιβλίου. Το βιβλίο, αναφέρεται μόνο στην ιστορία της Ηλέκτρας, και μεταφέρεται είκοσι χρόνια μετά, στην ιστορία της εγγονής.

Μετά την επιτυχία του Μαύρου Ρόδου, νιώσατε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο αναγνωστικό κοινό σας γράφοντας την «Ηλέκτρα»;

Είναι γεγονός, πως αγχώθηκα λίγο. Ήθελα μια ιστορία δυνατή. Και πιστεύω πως η Ηλέκτρα είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Το βιβλίο, αποδίδει την αληθινή ιστορία.

Αν μπορούσατε να περιγράψετε την «Ηλέκτρα» με μία μόνο λέξη ή φράση, ποια θα ήταν αυτή;

Νομίζω αυτό που την χαρακτηρίζει είναι το «Δεν τόλμησα».

Tι ονειρεύεστε για τη συγγραφική σας διαδρομή;

Να έχω τη δυνατότητα να ονειρεύομαι, και να γράφω ωραίες ιστορίες, που ταξιδεύουν μέσα στην ψυχή τους, τους αναγνώστες.

Τι θα λέγατε ότι σας χαρακτηρίζει;

Επικοινωνία. Αυτή μου η ανάγκη με οδήγησε στην συγγραφή.

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Ναι! Το επόμενό μου βιβλίο είναι «Η γυναίκα με τα εφτά χαμόγελα».

«Ηλέκτρα»

Εκδόσεις Αγγελάκη

Αθήνα 2026, σελ. 398

Τιμή εκδότη: 18 € | Τιμή aggelakis.gr: 16,20€