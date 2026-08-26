Η θρυλική τραγουδίστρια, Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή, χθες, σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η Πάρτον έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ νοσηλευόταν στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα.

Πέρα από εξαιρετική τραγουδίστρια ήταν επίσης συνθέτρια και στιχουργός και μάλιστα της «οφείλουμε» τραγούδια που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Εκτός από το κορυφαίο «Jolene» και το «Coat of Many Colors», έχει γράψει και το «I Will Always Love You», που ερμήνευσε η αείμνηστη Γουίτνεϊ Χιούστον.

Το κομμάτι αυτό αρχικά είχε ερμηνευτεί από αμέτρητους καλλιτέχνες, με πιο γνωστές τις ερμηνείες των Κένι Ρότζερς, Λίντα Ρονσταντ και Λίαν Ράιμς. Το 1992 το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον, μετατρέποντάς το σε παγκόσμια εμπορική επιτυχία-φαινόμενο ως το τραγούδι της ταινίας «Ο σωματοφύλακας», κατορθώνοντας πωλήσεις πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα με το σινγκλ και 40 εκατομμύρια με το soundtrack της ταινίας.

Η ιστορία πίσω από το «I Will Always Love You»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ντόλι Πάρτον βρισκόταν αντιμέτωπη με μια δύσκολη επαγγελματική απόφαση. Εκείνη την περίοδο είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρούσε από το «The Porter Wagoner Show», ένα πρόγραμμα που την είχε βοηθήσει να χτίσει την καριέρα της.

Ο Πόρτερ Γουάγκονερ δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης για την Ντόλι, ήταν μέντοράς της και ο άνθρωπος που είδε το ταλέντο της και την βοήθησε να κάνει τα πρώτα της βήματα.

Ήταν πολύ δύσκολο για την Ντόλι Πάρτον να πάρει την απόφαση να χωρίστει από τον Πόρτερ, έτσι εκφράστηκε με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα, γράφοντας δηλαδή το θρυλικό τραγούδι. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1972 και κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά ως single. Συνεπώς δεν ήταν ένα τραγούδι που μιλά για έρωτες, αλλά ένα τραγούδι αποχαιρετισμού.

Η πρώτη εκτέλεση έγινε μεγάλη επιτυχία, όμως αυτό που έμελλε να συμβεί σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα δεν το περίμενε κανείς. Η επιτυχία που γνώρισε το τραγούδι με την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για την Ντόλι Πάρτον.

Αντιθέτως, η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής είχε εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την ερμηνεία της.