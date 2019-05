Cardi B και Drake με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα BET

Η Cardi B για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2018 και το 2019 δεν απουσιάζει από καμία τελετή απονομής μουσικών βραβείων.

Οι θαυμαστές της αναμένεται να την απολαύσουν τον επόμενο μήνα στη βραδιά των ΒΕΤ Awards, των βραβείων του τηλεοπτικού δικτύου Black Entertainment Television (BET) που απευθύνεται σε αφρο-αμερικανικό κοινό.

Η σταρ της χιπ-χοπ έχει την πρωτιά στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε επτά κατηγορίες.

Όπως ανακοινώθηκε από το BET, η Cardi B, μεταξύ άλλων, είναι δύο φορές υποψήφια για το κορυφαίο βραβείο, Βίντεο της Χρονιάς, με τις επιτυχίες της «Money» και «Please Me» με τον Μπρούνο Μαρς.

Επίσης, είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χιπ-Χοπ, Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Invasion of Privacy» και για το βραβείο κοινού.

Υποψήφιος για βραβείο μετά θάνατον είναι ο Αμερικανός ράπερ Nipsey Hussle που έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το κατάστημά του στο Λος Άντζελες στις 31 Μαρτίου με την αστυνομία να αναφέρει ως αιτία προσωπικές διαφορές. Ο Hussle είναι υποψήφιος μαζί με τους J. Cole, Travis Scott, Meek Mill, 21 Savage και Drake για το βραβείο Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ.

O Drake είναι υποψήφιος σε πέντε κατηγορίες, μεταξύ άλλων Βίντεο της Χρονιάς (Nice for What), Καλύτερη Συνεργασία (Sicko Mode with Travis Scott) και το βραβείο κοινού (In My Feelings και Sicko Mode).

Η Beyoncé είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες. Διεκδικεί το βραβείο Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνις της R&B/Pop και τρία βραβεία για τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, ράπερ Jay-Z ως The Carters στις κατηγορίες Βίντεο της Χρονιάς (Apeshit), Άλμπουμ της Χρονιάς (Everything Is Love) και Καλύτερο Γκρουπ.

Η τελετή απονομής των BET Awards 2019 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω των επτά δικτύων της Viacom στις ΗΠΑ, BET, MTV, VH1, Logo, MTV 2, MTV Classic και BET HER.