Ο Dustin O’Halloran σε μία μοναδική συναυλία στο ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών «Cosmos», το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εξερευνά τις διαφορετικές εκφάνσεις της μινιμαλιστικής μουσικής, αλλά και τις επιρροές της, όπως αυτές εμφανίζονται στον κινηματογράφο, στις αίθουσες συναυλιών, αλλά και στα clubs παγκοσμίως. Μετά τη συναυλία του Philip Glass Ensemble τον περασμένο Δεκέμβριο και λίγο πριν την εμφάνιση του Christian Löffler με το Ergon Ensemble, που μεταφέρθηκε στις 4 Απριλίου, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 20:30, τον Dustin O'Halloran.

Ο βραβευμένος με Emmy Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με τους μουσικούς του Ergon Εnsemble στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ, σε μία σπάνια μουσική συνάντηση που αναδεικνύει τη ρομαντική πλευρά του μινιμαλισμού. Η συναυλία πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Γνωστός μέσα από τα προσωπικά του άλμπουμ, το ambient σχήμα A Winged Victory for the Sullen, αλλά και τις συνθέσεις του για ταινίες και σειρές (ενδεικτικά, το διάσημο "Opus 23" που ακούγεται στην ταινία Marie Antoinette της Sofia Coppola), ο Dustin O'Halloran έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για μια μοναδική συνάντηση με το ελληνικό κοινό. Μαζί του, οι μουσικοί του Ergon Ensemble, στην τρίτη τους εμφάνιση στο πλαίσιο των συναυλιών Cosmos του ΚΠΙΣΝ.

Ο Dustin O'Halloran γεννήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα και πέρασε τα παιδικά του χρόνια κυρίως στο Λος 'Αντζελες και τη Χαβάη. Παρότι η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε με κλασικές σπουδές πιάνου σε ηλικία επτά ετών, τα πρώτα ραντεβού του με το ευρύ κοινό ήρθαν μέσα από το indie rock συγκρότημα Devics. Το 2004 κυκλοφόρησε το προσωπικό του ντεμπούτο, Piano Solos. Δύο χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε και ως κινηματογραφικός συνθέτης, με το soundtrack της ταινίας Marie Antoinette (2006) της Sofia Coppola.

Έκτοτε έγραψε μουσική για δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές και βραβεύτηκε με Emmy για τη μουσική του για την τηλεοπτική σειρά Transparent (2014-2017), ενώ ήταν υποψήφιος για Oscar, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για τη μουσική της ταινίας Lion (2016), σε συνεργασία με τον Γερμανό μουσικό και συνθέτη Volker Bertelmann (aka Hauschka). Το 2011 ίδρυσε μαζί με τον Adam Wiltzie τους A Winged Victory for the Sullen. Πολυσχιδής και ανοιχτός σε προκλήσεις, το 2017 βρέθηκε στη θέση του παραγωγού για το κομμάτι «Ιnto me you see» της Katy Perry, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε η πιο πρόσφατη προσωπική του δουλειά με τίτλο Silfur από την Deutsche Grammophon.

Το Ergon Ensemble δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο την παρουσίαση του έργου τόσο σύγχρονων, εν ζωή συνθετών, όσο και αριστουργημάτων avant-garde μουσικής από τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Διαθέτοντας έναν βασικό πυρήνα μουσικών που ενισχύεται, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πρότζεκτ, από μεγάλο αριθμό ταλαντούχων νέων καλλιτεχνών, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα σύγχρονης μουσικής στην Ελλάδα. Η μεγάλη ευελιξία του, η ακρίβεια των εκτελέσεων, καθώς και το ταλέντο των μουσικών που το απαρτίζουν, έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικές κριτικές και ευρεία αποδοχή από το κοινό. Το Ergon Ensemble έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και έχει εμφανιστεί σε πολλά εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αθηνών, SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Suså Festival- Δανία, κ.ά.).

Εισιτήρια: Ζώνη Α - γενική είσοδος: 20 ευρώ. Ζώνη Β - γενική είσοδος:15 ευρώ, μειωμένο: 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ticket Services ή τηλεφωνικά στο 210 7234567. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/DustinOHalloran και στις σελίδες στα social media @SNFCC.