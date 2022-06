Γιώργος Μαζωνάκης - Arash: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τους τραγούδι!

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάζεται με τον επιτυχημένο τραγουδιστή Arash και παρουσιάζουν το «Tora Tora (Boro Boro)», με την υπογραφή του διεθνούς φήμης παραγωγού Topic!

Η οπτικοποίηση της μουσικής σύμπραξης των δύο superstars είναι γεγονός, με το official music video να ενθουσιάζει!

Το «Tora Tora (Boro Boro)» αποτελεί μια διεθνή συνεργασία, για ένα ραπ τραγούδι που συνδυάζει τα ελληνικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα φαρσί (περσικά) από τον Arash, με την υπογραφή του «παραγωγού-φαινόμενο» Topic!

Η ξεχωριστή αυτή διασκευή του «Boro Boro», με ελληνικούς στίχους από τον Μιχάλη Κουινέλη - Stavento, έχει ήδη ενθουσιάσει, ακούγεται δυνατά και θα αποτελέσει το No 1 hit του καλοκαιριού και όχι μόνο!

Από την πρώτη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο TikTok απόσπασμα από το official music video του «Tora Tora (Boro Boro)», τα αποθεωτικά σχόλια, τα likes και οι κοινοποιήσεις το έκαναν αμέσως viral!

Η μουσική συνάντηση των δύο super stars οπτικοποιείται με ένα διεθνών προδιαγραφών official music video, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Ιουνίου! Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, προβάλλοντας τις ομορφιές της χώρας μας, εικόνες χαράς, αισιοδοξίας και ελληνικής ψυχαγωγίας!

Το «Boro Boro» είναι το πρώτο single του Ιρανο-Σουηδού τραγουδιστή Arash, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005 και έχει γίνει τεράστια ραδιοφωνική και εμπορική επιτυχία σε πολλές χώρες!

Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας ερμηνευτής με κορυφαία πορεία άνω των 30 ετών, πλούσιο ρεπερτόριο διαχρονικών επιτυχιών, οι οποίες αγαπιούνται απ' όλο το φάσμα των ηλικιών, από γενιά σε γενιά, αποτελεί μια κατηγορία από μόνος του!



Πάντα πρωτοποριακός, πολυμορφικός, ξεχωρίζει τόσο για την υψηλή αισθητική του, αλλά και για τις μοναδικές του συνεργασίες μουσικά και δισκογραφικά. Όλα τα τραγούδια που ερμηνεύει με τη φωνή που του χάρισε ο Θεός γίνονται επιτυχίες, από το «Ώρες μικρές», που είναι κλασικό ζεϊμπέκικο, έως «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», και το «Gucci φόρεμα», από το φάσμα της ραπ μουσικής, όταν στην Ελλάδα δεν είχε καθιερωθεί ακόμα η ραπ σκηνή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το album του «Αγαπώ Σημαίνει» καταγράφει σπάνιο ρεκόρ στη σύγχρονη δισκογραφία, αφού όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ως single, έχουν κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις στο Top 10 του Official Airplay Chart by Media inspector.



Ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρδισε και το στοίχημα της νυχτερινής ψυχαγωγίας με τις sold out εμφανίσεις του κάθε Πέμπτη και Σάββατο στο Κέντρο Αθηνών, για 7 μήνες!



Η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη», σε σκηνοθεσία της Εύης Καλογηροπούλου και στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με το «Canal+ Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους»! Η ταινία, σε ανάθεση του Onassis Culture και με καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, επιλέχθηκε από το φεστιβάλ ανάμεσα σε ταινίες δημιουργών απ' όλο τον κόσμο και συμμετείχε επίσημα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών, το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού, όπου είχε κάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα της! Ένα επίτευγμα-ορόσημο για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας για τα διεθνή επιτεύγματα του κινηματογράφου μας!

Arash

Ο Arash είναι Ιρανο-Σουηδός τραγουδιστής και παραγωγός με χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Είτε τραγουδάει στη μητρική του γλώσσα (φαρσί) στις δικές του κυκλοφορίες, είτε τραγουδώντας στα αγγλικά με μερικά από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ονόματα της μουσικής σκηνής όπως Shaggy, Sean Paul, T-Pain και Snoop Dogg, είναι ο μόνος καλλιτέχνης με περσική κληρονομιά που έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ και τριάντα singles, τα οποία έχουν κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις και την κορυφή σε charts όλου του κόσμου.

Φέτος το καλοκαίρι συνεργάστηκαν για τη Νο 1 επιτυχία του καλοκαιριού. Παραγωγός αυτής της διασκευής ο διάσημος Γερμανός hitmaker, Topic. Κάνοντας παγκόσμιο αντίκτυπο με τις εξαιρετικά σημαντικές επιτυχίες του και τον χαρακτηριστικό του «χορευτικό ήχο», είναι δίκαιο να πούμε ότι ο Topic αποτελεί έναν σούπερ σταρ DJ και παραγωγό με πολύ μεγάλη ζήτηση και απήχηση. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, αφού έγινε γνωστός από το single «Breaking Me», το οποίο αναδείχθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles του 2020, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ο Topic σήμερα, με 16.000.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους hitmakers της σημερινής dance σκηνής!

Song credits

Music by Arash Labaf, Robert Uhlmann, Tobias Topic

Lyrics by Arash Labaf, Robert Uhlmann, Stavento

Published By: Warner Chappell / Sony Music ATV / Autodiahirisi

Recording Producer: Topic, Arash, Robert Uhlmann

Vocal Producer: Kostas Kalimeris

Recorded by Kostas Kalimeris

Background Vocals: Akis Deiximos

Executive Producer: Isaac «Easy» Coutiel

Music video credits

Director: Yannis Papadakos

Producer: Ju Stamatakis

Focus Puller: Kostas Christinis

Gaffers: Christos Karanikas // Panagiotis Andriopoulos

Edit: Vasilis Tzanis

Production Assistants: Manos Reppas // Chris Bas

Styling (Giorgos Mazonakis): GeorgeKarapetis

Grooming (Giorgos Mazonakis): Stellar

Mua (Arash): Roula Tsaliki Dimitriadou