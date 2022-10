Η Sade ηχογραφεί στο κτήμα «Σατό Μιραβάλ» του Μπραντ Πιτ

«Η Sade ετοιμάζει κάτι κανούργιο», αποκαλύπτει το Billboard. Ηχογραφεί μία νέα μουσική στα Miraval Studios και συνεργάζεται με τον Γάλλο παραγωγό και συνθέτη Νταμιάν Κιντάρ (Damien Quintard). «Μπορούσες να νιώσεις την αγάπη που εκείνη και το συγκρότημα έχουν για αυτό το μέρος», ανάφερε ο Κιντάρ στο Billboard.

Το τελευταίο άλμπουμ των Sade ήταν το «Soldier Of Love» που κυκλοφόρησε το 2010. Το συγκρότημα επέστρεψε στη δισκογραφία στις αρχές του 2018 με τα τραγούδια «Flower Of The Universe», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού βιβλίου «A Wrinkle In Time» και με το «The Big Unknown» για την ταινία «Widows» του Στιβ ΜακΚουίν (Steve McQueen).

Ο κιθαρίστας/σαξοφωνίστας του συγκροτήματος Stuart Matthewman δήλωσε ότι οι Sade έχουν «ένα σωρό τραγούδια» στα σκαριά.

Σύμφωνα με το Billboard, οι Sade ετοιμάζουν το νέο υλικό τους στα Miraval Studios, τα οποία ανήκουν στον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt).