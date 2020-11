Οι System Of A Down συγκέντρωσαν οικονομική βοήθεια για την Αρμενία

Οι System Of A Down (SOAD) συγκέντρωσαν πάνω από 600.000 δολάρια για το Ταμείο για την Αρμενία (Armenia Fund) μέσω των δύο νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα.



Το τετραμελές συγκρότημα ανακοίνωσε την επιστροφή του με τα «Protect The Land» και «Genocidal Humanoidz», το πρώτο τους υλικό έπειτα από 15 χρόνια για να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια για το Ταμείο για την Αρμενία, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για τη διαφιλονικούμενη περιοχή Αρτσάχ.



Σε μία νέα συνέντευξη τα μέλη της αρμενοαμερικανικής μπάντας της heavy metal, Σερτζ Τανκιάν, Ντάρον Μαλάκιαν, Τζον Ντολμάγιαν και Σάβο Ονταντζιάν εξήγησαν ότι κυκλοφόρησαν τα τραγούδια για να στηρίξουν τη γενέτειρά τους Αρμενία και τη γειτονική Αρτσάχ.



Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν (το οποίο υποστηρίχθηκε από την Τουρκία) για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια αμφισβητούμενη περιοχή με μεγάλο πληθυσμό Αρμενίων, την οποία οι Αρμένιοι αποκαλούν Αρτσάχ.



Ο Ντολμαγιάν είπε ότι οι SOAD ελπίζουν «ότι αυτό που συνέβη το 1915 [η Αρμενική Γενοκτονία] και αυτό που συνέβη πολλές φορές στην ιστορία δεν θα επαναληφθεί».



Ο Τανκιάν είπε ότι η σύγκρουση είναι άδικη και ότι οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν προσοχή στα όσα συμβαίνουν. «Γι αυτό το κάνουμε, κυκλοφορούμε αυτά τα τραγούδια, για να μπορεί ο κόσμος ως αντάλλαγμα να ενημερώσει τα κυβερνητικά όργανα στη χώρα του, τα οποία θα απαντήσουν με τον κατάλληλο τρόπο», ανέφερε.



Ο αρχηγός του συγκροτήματος εξήγησε ακόμη γιατί αποφάσισαν να τερματίσουν την 15ετή αναμονή για νέα μουσική: «Για εμάς ως System Of A Down, αυτή ήταν μια απίστευτη ευκαιρία για να συναντηθούμε και να αφήσουμε τα πάντα στην άκρη και να μιλήσουμε για το έθνος μας, ως ένας».



«Είμαστε ευγνώμονες για την απίστευτη υποστήριξη της εκστρατείας μας για τους ανθρώπους του Αρτσάχ και που μας βοηθήσατε να συγκεντρώσουμε πάνω από 600. 000 δολάρια μέχρι τώρα σε δωρεές για να καλύψουμε ανάγκες μέσω του Ταμείου για την Αρμενία» πρόσθεσε.



«Χάρη σε εσάς, θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε εκτοπισμένους πολίτες, νέους και ηλικιωμένους, οι οποίοι επηρεάζονται από τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Αρτσάχ από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. Σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη για να κατανοήσετε γιατί ενωθήκαμε και κυκλοφορήσαμε τα "Protect The Land" και "Genocidal Humanoidz"» τόνισε.



Είναι η πρώτη φορά που οι Τανκιάν και Ντολμαγιάν εμφανίστηκαν μαζί μπροστά σε κάμερα από τότε που οι δύο άρχισαν να εκφράζουν αντίθετες πολιτικές απόψεις για τις εκλογές στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ