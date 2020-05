Led Zeppelin: Celebration Day από το κανάλι τους στο YouTube

Οι Led Zeppelin θα πραγματοποιήσουν μία προβολή στο Youtube streaming για την συναυλία της μπάντας Celebration Day, που δόθηκε το 2007 και ήταν αφιερωμένη στον ιδρυτή της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκιούν. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι της μπάντας στο YouTube για μόλις τρεις ημέρες. Η πρεμιέρα της θα γίνει το Σάββατο, 30 Μαΐου.



Στις 10 Δεκεμβρίου του 2007 το συγκρότημα έδωσε μία και μοναδική συναυλία στο Ο2 Arena του Λονδίνου με τα ιδρυτικά μέλη των Led Zeppelin, John Paul Jones, Jimmy Page και Robert Plant να μοιράζονται τη σκηνή με τον Jason Bonham, γιο του πρώην ντράμερ του συγκροτήματος John Bonham, ο οποίος είχε πεθάνει το 1980.



Πάνω από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για να αποκτήσουν ένα εισιτήριο και να παρακολουθήσουν τη συναυλία, σε μια παγκόσμια λαχειοφόρο αγορά. Τελικά το πολυπόθητο «μαγικό χαρτάκι» κατάφεραν να αποκτήσουν 20.000 άτομα. Όπως παρουσιάζεται στην ταινία, το συγκρότημα στη δίωρη συναυλία ερμήνευσε 16 από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, συμπεριλαμβανομένων των «Whole Lotta Love», «Kashmir», «Black Dog», «Dazed and Confused», «Stairway to Heaven» και στο δεύτερο encore το «Rock and Roll».