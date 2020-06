Μια ανέκδοτη συναυλία του Thelonious Monk κυκλοφορεί τέλη Ιουλίου

Το καλοκαίρι του 1968 έμοιαζε κατά πολύ με το εφετινό, οι Αμερικανοί ήταν στους δρόμους και διαμαρτύρονταν κατά του ρατσισμού. Ο Danny Scher, ένα δεκαεξάχρονο γυμνασιόπαιδο, αποφάσισε να συμμετάσχει με τη βοήθεια ενός θρύλου της τζαζ. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του κυριαρχούμενου από Λευκούς Palo Alto High School στην Καλιφόρνια δόθηκε συναυλία του Thelonious Monk, με έναν παράξενο τρόπο ηχογραφήθηκε, έμεινε στην αφάνεια για περισσότερα από 50 χρόνια και στις 31 Ιουλίου κυκλοφορεί για πρώτη φορά από την Impulse!Records. Ο γιος του Monk, o T.S. Monk, λέει γι' αυτήν ότι «είναι μια από τις καλύτερες ζωντανές ηχογραφήσεις του Thelonious που έχω ακούσει».

Ο Danny το είχε στο αίμα του, αργότερα θα γινόταν σπουδαίος διαφημιστής συναυλιών: μέσω των γνωριμιών του, πλησίασε τον μάνατζερ του Monk, έκλεισε συμφωνία για τη συναυλία, o Monk ποτέ δεν είδε το συμβόλαιο -έμαθε για τη συναυλία όταν ο Danny του τηλεφώνησε λίγες μέρες πριν- ο Danny διαφήμισε τη συναυλία στις τοπικές εφημερίδες του πλούσιου Palo Alto και η ημέρα έφτασε. Ο Danny δεν είχε φροντίσει να κρατήσει ντοκουμέντο της συναυλίας αλλά λίγο πριν, τον πλησίασε ο Μαύρος επιστάτης του σχολείου και του είπε: «Αν μ' αφήσεις να ηχογραφήσω τη συναυλία, θα κουρδίσω το πιάνο». «Α, βέβαια» ήταν η απάντηση του δεκαεξάχρονου.

Ο Monk έπαιξε για πάνω από μία ώρα μπροστά σε ένα μεικτό κοινό Λευκών και Μαύρων, και μετά ακολούθησε ένα ανκόρ το οποίο καταχειροκρότησαν οι πάντες. «Ούτε ο Thelonious Monk ούτε ο δεκαεξάχρονος Danny Scher κατάλαβαν πλήρως τι σήμαινε αυτή η συναυλία για τις φυλετικές σχέσεις στην περιοχή. Για ένα όμορφο απόγευμα, Μαύροι και Λευκοί, το Palo Alto και το East Palo Alto, έθαψαν τα τσεκούρια του πολέμου και μαζεύτηκαν ν' ακούσουν το "Blue Monk", το "Well, You Needn't" και το "Don't Blame Me"» γράφει ο βιογράφος του Monk, Robin D.G. Kelly στο «Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original».

Μετά τη συναυλία, ο επιστάτης -του οποίου το όνομα κανείς δεν συγκράτησε- έδωσε τις μαγνητοταινίες στον Scher που τις κράτησε στην αφάνεια για πάνω από 50 χρόνια. Ο τίτλος του LP που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου είναι «Palo Alto». Για την ώρα, η δισκογραφική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ένα ορεκτικό: το «Epistrophy».

