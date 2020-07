Μουσικός Ιούλιος στο café του Νομισματικού Μουσείου

Τον Ιούλιο, το Café του Νομισματικού Μουσείου φιλοξενεί μια σειρά από μοναδικές συναυλίες.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 9 μ.μ. το café στο Νομισματικό Mουσείο θα φιλοξενήσει ένα όργκαν τριο-«φωτιά»!



Την Τζένη Καπάδαη στο τραγούδι θα συνοδεύει ο Γιώργος Κοντραφούρης στο organ, ο Χρήστος Μπαλαούρας στην κιθαρα και ο Γιάννης Παπαδούλης στα τύμπανα. Στο πρόγραμμά τους είναι τα μπλουζ και τα τζαζ-μπλούζ με την ορμή που τους αναλογεί, τραγούδια χαράς και απουσίας, θυμωμένα τραγούδια διαμαρτυρίας και τραγούδια που στάζουν μέλι, πάντα με τη χαρακτηριστική αυτοσχεδιαστική διάθεση του γκρουπ!

Παίζουν οι μουσικοί:



Jennie Kapadai | vocals

George Kontrafouris | organ

Christos Balaouras | guitar

Giannis Papadoulis | drums

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων



Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067

Sinatra with a twist | Summer edition



Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 – 21.00

Η αναμονή μέχρι τα μισά σχεδόν του 2020 χωρίς την απαραίτητη δόση Φρανκ Σινάτρα από το γκρουπ που τόσο αγαπήθηκε την προηγούμενη χρονιά, ευτυχώς φτάνει στο τέλος της! Μετά από μια αναγκαστική αποχή από τα μουσικά δρώμενα του café του Νομισματικού Μουσείου, το απολαυστικό μουσικό project του τζαζ περφόρμερ Alexandros Affolter και του ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλου, αφιερωμένο στην περίφημη «Φωνή», θα αναβιώσει για άλλη μια φορά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, στις 9 μ.μ.

Θα παρουσιαστεί μια πιο jazzy εκδοχή του ρεπερτορίου του Φρανκ Σινάτρα, με τίτλο Sinatra with a twist-tribute concert | summer edition. Γνωστά κομμάτια όπως τα I’ve Got You Under My Skin, Fly Me To The Moon, αλλά και λιγότερο διάσημα όπως τα I’m A Fool To Want You και All My Tomorrows, θα ακουστούν μαζί τα αγαπημένα του Σινάτρα, όπως τα One For My Baby και Angel Eyes.

Παίζουν:



Alexandros Affolter | τραγούδι

Παντελής Μπενετάτος | πιάνο

Περικλής Τριβόλης | μπάσο

Σεραφείμ Μπέλλος | ντραμς





Γιώργης Χριστοδούλου – «Ο κήπος με τις απαντήσεις»



Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 – 21.00

Ο Γιώργης Χριστοδούλου επιστρέφει όπως κάθε καλοκαίρι στον φιλόξενο και αγαπημένο του κήπο, στην καρδιά της Αθήνας και τις βραδιές που οργανώνει το café του Νομισματικού Μουσείου. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 9 μ.μ., θα απολαύσουμε τα τραγούδια του Γιώργη, της Αρλέτας, του Αττίκ, του Μάνου Χατζιδάκι και πολλών άλλων, τα οποία θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις σε ό,τι ίσως μας απασχολεί -και δεν είναι λίγα- τραγουδιστά, όμως, αυτήν τη φορά.

Επίσης, το ρεπερτόριο της βραδιάς θα περιλαμβάνει ισπανόφωνα και γαλλόφωνα κομμάτια όπως μας έχει άλλωστε συνηθίσει ο Γιώργης Χριστοδούλου στις ζωντανές του εμφανίσεις.

Ο Γιώργης Χριστοδούλου που πρωτοεμφανίστηκε στο πλάι της Αρλέτας, έχει τραγουδήσει σε μεγάλα φεστιβάλ και εμβληματικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει κυκλοφορήσει συνολικά δέκα προσωπικούς δίσκους σε Ελλάδα και Ισπανία. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζει τον πρώτο του δίσκο για παιδιά με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών του ελληνικού τραγουδιού.

Μαζί του, ο Χάρης Σταυρακάκης στο πιάνο και το ακορντεόν και ο Κώστας Κλάγκος στο κοντραμπάσο.

Παίζουν:



Γιώργης Χριστοδούλου| συνθέσεις, φωνή

Χάρης Σταυρακάκης | πιάνο, ακορντεόν

Κώστας Κλάγκος | κοντραμπάσο





Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό



Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 – 21.00

Επί έξι δεκαετίες, ο Γιάννης Σπανός μάς χάρισε αμέτρητες όμορφες μουσικές στιγμές. Προικισμένος με ένα διακριτό και ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό προσωπικό στίγμα, ενσωμάτωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα στην ελληνική μουσική σκηνή. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, μελοποίησε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Γιώργου Παπαστεφάνου αλλά και ποιήματα των: Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Βιζυηνού, Μυρτιώτισσας, Νίκου Καββαδία, Μίλτου Σαχτούρη και άλλων. Τραγούδια του, εκτός από την Καίτη Χωματά, έχουν ερμηνεύσει οι: Αρλέτα, Κώστας Καράλης, Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, Χάρις Αλεξίου και άλλοι αγαπημένοι ερμηνευτές. Τα τραγούδια του τα γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας και συχνά τα σιγοτραγουδάμε στο άκουσμά τους.

Μερικά από αυτά είναι τα: «Σαν με κοιτάς», «Οδός Αριστοτέλους», «Σπασμένο καράβι», «Μια φορά θυμάμαι», «Άνθρωποι μονάχοι», «Μαρκίζα», «Είπα να φύγω», «Βροχή και σήμερα», «Θα με θυμηθείς», «Στην αλάνα», «Φταίμε και οι δυο», «Μια Κυριακή», «Επειδή σ’ αγαπώ», «Κίτρινη πόλη», «Προσωπικά», «Ιδανικός και ανάξιος εραστής», «Πες πως μ’ αντάμωσες», «Αν μ’ αγαπάς», «Σ’ ένα εξπρές», «Οι Κυριακές στην Κατερίνη», «Άσπρα καράβια τα όνειρα μας», «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», κ.ά.

Κάποια από αυτά τα αγαπημένα κομμάτια και πολλά ακόμη θα ακούσουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου – ημέρα μάλιστα και των γενεθλίων του! – στις 9 μ.μ. στο café του Νομισματικού Μουσείου σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που επιμελείται και παρουσιάζει η επί χρόνια συνεργάτιδα του ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη με τη συνοδεία πιάνου από τον μουσικό Γιώργο Σχοινά.

Παίζουν:



Χρυσούλα Στεφανάκη | τραγούδι

Γιώργος Σχοινάς | πιάνο