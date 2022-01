Ο Ντάμιεν Χιρστ επανασχεδιάζει εξώφυλλα άλμπουμ του Eminem για καλό σκοπό

Ο Eminem ανανεώνει την εικόνα της ιστορικής δισκογραφίας του. Ο ράπερ ανέθεσε στον Βρετανό καλλιτέχνη Ντάμιεν Χιρστ να επανασχεδιάσει 12 από τα εξώφυλλα άλμπουμ του προς τιμήν της 30ής επετείου της Interscope Records.

Μεταξύ άλλων το soundtrack 8 Mile, το LP The Marshall Mathers και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Music To Be Murdered By του 2020 έχουν νέο εξώφυλλο επανασχεδιασμένο με το ξεχωριστό σύγχρονο στυλ του Ντάμιεν Χιρστ, ο οποίος δημιούργησε πολύχρωμες εικόνες εμπνευσμένες από τα θέματα και τον λυρισμό των στίχων του Eminem.

Ο Slim Shady δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάζεται ο Ντάμιεν Χιρστ. Οι Κέντρικ Λαμάρ, Μπίλι Άιλις, ο Dr. Dre, η Lady Gaga είναι μεταξύ των τραγουδιστών, τα άλμπουμ των οποίων αποκτούν νέα εξώφυλλα στο πλαίσιο της γιορτής της Interscope. Οι θαυμαστές των καλλιτεχνών θα μπορούν να αγοράσουν τους δίσκους βινυλίου με τα εξώφυλλα – έργα τέχνης έως τις 31 Ιανουαρίου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για την ανέγερση σχολικού κτηρίου στο νότιο Λος Άντζελες με την υποστήριξη του ιδρύματος Iovine and Young. Τα εξώφυλλα θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA) από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ