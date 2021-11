Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο βιβλίο του περιγράφει πώς ξαναέχτισε τη φιλία του με τον Τζον Λένον

Η διάλυση των Beatles δεν έγινε με τον πιο φιλικό τρόπο με τον Τζον Λένον να διοχετεύει την αγανάκτησή του προς τον τραγουδοποιό, μουσικό και συνεργάτη του, Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε μερικά ιδιαίτερα «άγρια» τραγούδια.



Στο νέο βιβλίο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ «Lyrics: 1956 to the Present» που δημοσιεύεται στο περιοδικό People περιλαμβάνονται άγνωστες πτυχές της δύσκολης, όπως τη χαρακτηρίζει ο συγγραφέας, σχέσης του με τον Τζον Λένον κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.



«Ο Τζον έγινε μοχθηρός. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε στη Λίβερπουλ, όπου ήταν πάντα καλό να δίνεις την πρώτη γροθιά σε έναν καυγά» γράφει ο ΜακΚάρτνεϊ.



«Ο Τζον εκτόξευε πυραύλους εναντίον μου με τα τραγούδια του και ένα ή δύο από αυτά ήταν πολύ σκληρά. Δεν ξέρω τι ήλπιζε να κερδίσει, εκτός από το να με γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο. Το όλο πράγμα με ενόχλησε πραγματικά» θυμάται ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.



«Ο Τζον έλεγε πράγματα όπως: "Δεν πιστεύω στους Beatles, δεν πιστεύω στον Ιησού, δεν πιστεύω στον Θεό". Αυτά ήταν καρφιά που πλήγωναν και εγώ ήμουν το άτομο στο οποίο στρέφονταν και το οποίο πονούσαν» αναφέρει το πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος της ροκ και σημειώνει ότι αναρωτιόταν αν ο Τζον Λένον ήταν εκνευρισμένος ή ζήλευε και 50 χρόνια μετά, ακόμα αναρωτιέται πώς πρέπει να ένιωθε.



Το τραγούδι «How Do You Sleep?» (Πώς κοιμάσαι;) από το σόλο ντεμπούτο του Λένον «John Lennon/Plastic Ono Band», ήταν αναμφισβήτητα μια μουσική προσβολή που απευθυνόταν στον ΜακΚάρτνεϊ.



Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανταπέδωσε, αλλά οι μουσικές του απαντήσεις ήταν πολύ πιο λεπτές. «Δεν είμαι πραγματικά τέτοιου είδους στιχουργός, οπότε ήταν αρκετά καλυμμένο» εξηγεί.



Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν το «Too Many People» του ΜακΚάρτνεϊ από το άλμπουμ του «Ram».



Τραγούδια όπως αυτό, στο οποίο επικρίνεις κάποιον για τη συμπεριφορά του, είναι αρκετά συνηθισμένα τώρα, αλλά τότε ήταν ένα αρκετά νέο «είδος», αναφέρει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.



«Στην ουσία έλεγα: Ας είμαστε λογικοί. Είχαμε πολλά στους Beatles, και αυτό που στην πραγματικότητα μας χώρισε είναι τα επαγγελματικά πράγματα και αυτό είναι πραγματικά αξιολύπητο, οπότε ας προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε. Ας δώσουμε ίσως μια ευκαιρία στην ειρήνη» σημειώνει.

Με τα χρόνια, ωστόσο, ο ΜακΚάρτνεϊ άρχισε να αισθάνεται τον Λένον να μαλακώνει. «Στην αρχή, μετά τη διάλυση των Beatles, δεν είχαμε καμία επαφή, αλλά υπήρχαν διάφορα πράγματα για τα οποία έπρεπε να μιλήσουμε» γράφει στο βιβλίο. «Η σχέση μας ήταν λίγο επιβαρυμένη μερικές φορές επειδή συζητούσαμε για δουλειά και μερικές φορές προσβάλαμε ο ένας τον άλλον στο τηλέφωνο. Αλλά σταδιακά το ξεπεράσαμε και όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη του τηλεφωνούσα και έλεγα: «Θέλεις ένα φλιτζάνι τσάι;"».



Σύμφωνα με τον ΜακΚάρτνεϊ, η επιρροή του Τζον Λένον συνεχίζει να υπάρχει όταν συνθέτει τα τραγούδια του. «Καθώς συνεχίζω να γράφω τα δικά μου τραγούδια, εξακολουθώ να συνειδητοποιώ ότι δεν τον έχω κοντά μου, αλλά τον έχω ακόμα να μου ψιθυρίζει στο αυτί μετά από τόσα χρόνια» διευκρινίζει.



Η σχέση τους βελτιώθηκε όταν ο Λένον και η σύζυγός του Γιόκο Όνο απέκτησαν τον γιο τους Σον το 1975. «Είχαμε ακόμη περισσότερα κοινά και συχνά μιλούσαμε ως γονείς» αποκαλύπτει ο ΜακΚάρτνεϊ.



Όταν ο Λένον δολοφονήθηκε άγρια από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν το 1980, τα δύο πρώην μέλη της μπάντας ήταν σε πορεία επαναθέρμανσης της φιλίας τους.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ