«Rain on Me»: Lady Gaga και Ariana Grande ένωσαν τις δυνάμεις τους

Η Lady Gaga και η Ariana Grande ένωσαν τις δυνάμεις τους και έδωσαν ένα εμψυχωτικό τραγούδι που κοιτά την φωτεινή πλευρά τα πραγμάτων: το single «Rain on Me» θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Chromatica» της Lady Gaga το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου από την αμερικανική δισκογραφική Interscope Records.

Πρόγευση για τη συνεργασία τους είχε δώσει η Lady Gaga, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό Paper: «Έκατσα μαζί της και μιλήσαμε για τη ζωή μας. Είναι δυο γυναίκες που έχουν μια κουβέντα για το πώς θα συνεχίσουν και για το πώς θα νιώθουν ευγνωμοσύνη γι' αυτό που κάνουν».

Τα δύο ονόματα της ποπ εναλλάσσονται στους στίχους, και το τραγούδι ξετυλίγεται ως ερωταπόκριση. Τον τόνο θέτει η Lady Gaga: «I never asked for the rainfall, It's coming down on me». «Gotta live my truth, Not keep bottled in/So I don't lose my mind, baby» είναι η ηχώ από την Ariana Grande. Αφού ανταλλάσσουν φράσεις, το ζευγάρι, σε διάθεση ευφορίας, τραγουδά μαζί: «I'd rather be dry/But at least I'm alive/Rain on me, rain, rain/Rain on me».

Οι Gaga και Grande μίλησαν για τη συνεργασία τους με τον Zane Lowe (του show Apple Music). «Η σύνδεση μεταξύ μου και αυτής ήταν άμεση, και ήταν τόσο θαυμάσια» είπε η Lady Gaga. «Είναι τόσο ευχάριστο να συμμετέχεις και πάλι σε κάτι τόσο ανυψωτικό και κάτι που είναι καθαρή ποπ. Ήταν τόσο καλά, ευχάριστα και όλο ευτυχία να βάζεις λίγο το δάχτυλο του ποδιού σου στον κόσμο της... μ' έκανε να αισθάνομαι τόσο άνετα» εξομολογήθηκε η Ariana Grande.

Εκτός από την Grande, στο «Chromatica» θα συνεισφέρουν και οι Elton and Blankpink. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε κυκλοφορία του έκτου LP της Lady Gaga στις 10 Απριλίου, αλλά η πανδημία οδήγησε σε αναβολή.