Βρέθηκαν ηχογραφήσεις του Τζον Κολτρέιν που είχαν χαθεί

Ζωντανές ηχογραφήσεις του Τζον Κολτρέιν και του Έρικ Ντόλφι που δεν έχουν ακουστεί ποτέ, ανακαλύφθηκαν στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά τον επόμενο μήνα, πάνω από 60 χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

Το ηχητικό αρχείο, το οποίο χρονολογείται από τις εμφανίσεις του Κολτρέιν το 1961 στο Village Gate της Νέας Υόρκης καταγράφηκε στο πλαίσιο δοκιμής νέου συστήματος ήχου του κλαμπ.

Οι ηχογραφήσεις περιήλθαν στην κατοχή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης για τις Παραστατικές Τέχνες, όπου χάθηκαν. Αν και οι κασέτες εντοπίστηκαν κάποια στιγμή, εξαφανίστηκαν ξανά στα αρχεία της Βιβλιοθήκης για αρκετές ακόμη δεκαετίες.

Τώρα ήρθαν επιτέλους στο φως, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian και συγκεντρώθηκαν στο άλμπουμ «Evenings at the Village Gate», που θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου από την Impulse Records. Πρόκειται για τη δισκογραφική εταιρεία που έχει κυκλοφορήσει όλο το έργο του Τζον Κολτρέιν από τη δεκαετία του 1960.

Το διάρκειας 80 λεπτών άλμπουμ περιλαμβάνει κλασικά έργα του Αμερικανού σαξοφωνίστα και συνθέτη, όπως My Favorite Things, Impressions και Greensleeves, καθώς και τα When Lights Are Low και Africa. Τον Κολτρέιν συνοδεύουν ο πιανίστας, Μακόι Τάινερ, ο μπασίστας, Ρέτζι Γουόρκμαν, ο ντράμερ, Έλβιν Τζόουνς και ο σαξοφωνίστας, Ντόλφι.

Οι Κολτρέιν και Ντόλφι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λος Άντζελες και έγιναν φίλοι, όταν ο δεύτερος μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1959.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ