Μπραντ Πιτ: Θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία που ετοιμάζει η Apple για τη Formula 1

Έπειτα από έναν «σκληρό» ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο και streaming υπηρεσίες, όπως η Amazon, η Disney και το Netflix, μαζί με τις MGM, Paramount, Sony και Universal, η Apple φέρεται να κέρδισε τον αγώνα για την παραγωγή ταινίας με θέμα τη Formula 1.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει ο Μπραντ Πιτ και θα σκηνοθετήσει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ και το σενάριο ο Έρεν Κρούγκερ.

Το όνομα του Lewis Hamilton έχει επίσης συνδεθεί με την ταινία, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος του σε αυτή. Εδώ να αναφερθεί πως ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 ήταν παραγωγός στις animation ταινίες «Cars 2», «Cars 3» και «Zoolander 2», αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δοκιμαστεί στην υποκριτική.

Ο προϋπολογισμός για τη νέα παραγωγή υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 130 με 140 εκατομμυρίων δολαρίων και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο μισό του 2022.

Θυμίζουμε πως αυτή την περίοδο, ο Μπραντ Πιτ ασχολείται με την επερχόμενη ταινία «Bullet Train», στην οποία πρωταγωνιστεί με τη Σάντρα Μπούλοκ και θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2022. Παράλληλα, ετοιμάζεται για το επερχόμενο κινηματογραφικό reunion που θα κάνει με τον Τζορτζ Κλούνεϊ για το Apple TV+ και το οποίο θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζον Γουάτς.



Apple appears to have won the race to produce an upcoming Formula 1-themed movie starring Brad Pitt 🏁



Full story ⬇️https://t.co/3Zj8uzGsv2