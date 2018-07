Επίθεση στη Σκάρλετ Γιόχανσον για τον νέο ρόλο που θα υποδυθεί

Η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον θα υποδυθεί έναν τρανς άνδρα στη νέα ταινία του Ρούπερτ Σάντερς, σκηνοθέτη του «Ghost In The Shell», απόφασή που όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις.Στην ταινία, «Rub & Tug» η ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Dante «Tex» Gill έναν ιδιοκτήτη ινστιτούτων μασάζ τη δεκαετία του 1970 στο Πίτσμπουργκ. Ο Gill γεννήθηκε ως Lois Jean Gill, αλλά ταυτιζόταν με το ανδρικό φύλο. Διηύθυνε ινστιτούτα μασάζ, τα οποία προστάτευε η μαφία και αποτελούσαν βιτρίνα για πορνεία. Ο Gill καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη για φοροδιαφυγή και όχι για σωματεμπορία. Πέθανε το 2003.Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κυκλοφορίας και των άλλων μελών του cast, δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί.Η απόφασή της Γιόχανσον να υποδυθεί έναν τρανς άνδρα προκάλεσε αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι περισσότερες κριτικές συνδέονταν με το αν η Γιόχανσον, μία γυναίκα είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τον ρόλο.Η ηθοποιός αντέδρασε έντονα και έκανε λόγο για διπλά πρότυπα.Μέσω του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στους εκπροσώπους των Τζέφρι Τάμπορ, Τζάρεντ Λέτο, Φελίσιτι Χάφμαν για σχολιασμό». Όλοι οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί έχουν ερμηνεύσει trans χαρακτήρες σε φιλμ.Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που η Γιόχανσον δέχθηκε κριτική για τον ρόλο της ως Γιαπωνέζα ηρωίδα στο «Ghost In The Shell», live action προσαρμογή της σειράς κινουμένων σχεδίων, στην οποία υποδύθηκε ένα cyborg.Οι φαν του κόμικ αντιμετώπισαν με καχυποψία την επιλογή της Σκάρλετ Γιόχανσον για τον ρόλο.Τον Φεβρουάριο του 2017 η Γιόχανσον απάντησε στις κατηγορίες για το «Ghost In The Shell» λέγοντας ότι «η διαφορετικότητα είναι σημαντική στο Χόλιγουντ και ότι ποτέ δεν θα ήθελε να υποδυθεί έναν ρόλο που θα ήταν προσβλητικός».