«Η μέθοδος των Γουίλιαμς»: Η ταινία του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν είναι υποψήφια για 6 βραβεία Όσκαρ

Η ταινία του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Γουίλ Σμιθ), Β’ Γυναικείου Ρόλου (Άνζανου Έλις), Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ και Τραγουδιού (Μπιγιόνσε & Ντίξον)

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλ Σμιθ (Ali, The Pursuit of Happyness, BadBoys for Life)πρωταγωνιστεί στη συναρπαστική αληθινή ιστορία του προπονητή, μέντορα και πατέρα που μας χάρισε τις θρυλικές τενίστριες Βένους και Σερένα Γουίλιαμς. Η ταινία διηγείται την πραγματική ιστορία μιας οικογένειας που χάρη στην ακλόνητη θέληση και πίστη ανέθρεψε στους κόλπους της δύο από τους

μεγαλύτερους θρύλους στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό.



Δίπλα στη σπουδαία ερμηνεία του Γουίλ Σμιθ, οι θεατές θα απολαύσουν τις Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, ΝτέμιΣίνγκλετον μαζί με τους Τόνι Γκόλντουιν και Τζον Μπέρνταλ.

Σύνοψη



Εξοπλισμένος με ένα ξεκάθαρο όραμα και ένα παράτολμο σχέδιο 78 σελίδων, ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία μαζί με τις κόρες του, Βένους και Σερένα. Με σκληρές προπονήσεις στα εγκαταλελειμμένα γήπεδα της Καλιφόρνια, τα δύο ακατάβλητα κορίτσια σφυρηλατήθηκαν από την ανυποχώρητη αφοσίωση του πατέρα τους και την ισορροπημένη προσέγγιση της μητέρας τους, για να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια και να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.

Για τον πρωταγωνιστή και παραγωγό της ταινίας Γουίλ Σμιθ, η ιστορία της Μεθόδου των Γουίλιαμς είναι η ιστορία μίας απίθανης ομάδας. «Όλοι κάνουμε απίθανα όνειρα. Η ιστορία του Ρίτσαρντ και της οικογένειας του είναι το αμερικάνικο όνειρο. Είναι λίγα τα μέρη στη Γη όπου η Βένους και η Σερένα θα τα κατάφερναν. Στον πυρήνα της η ταινία μιλάει για την επιθυμία να είσαι η καλύτερη εκδοχή σου και την ψυχική δύναμη να ξεπεράσεις τα εμπόδια».



Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν

Σενάριο: Ζακ Μπέιλιν

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, ΆνζανουΈλις, Σενάγια Σίντνεϊ, ΝτέμιΣίνγκλετον, Τόνι Γκόλντουιν, Τζον Μπέρνταλ

Ημερομηνία Εξόδου: 17 Φεβρουαρίου 2022

Διάρκεια: 2 ώρες και 18 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: