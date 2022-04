«Η Πόλη και η Πόλη» των Χρ. Πασσαλή και Σ. Τζουμέρκα στις αίθουσες

Λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου απέσπασε εκθειαστικές κριτικές από τον διεθνή Τύπο και μια βαθιά συγκινητική προβολή στο κατάμεστο Ολύμπιον στο πλαίσιο του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, «Η Πόλη και η Πόλη», η ταινία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, είναι έτοιμη για την έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή Weirdwave πριν συνεχίσει το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και το Νew Directors New Films του Film at Lincoln Center και του ΜοΜΑ.

Οι δύο σκηνοθέτες εμπνέονται από τη γενέτειρά τους Θεσσαλονίκη και συνσκηνοθετούν μια ταινία δομημένη σε έξι κεφάλαια, έναν πρόλογο και έναν επίλογο. Γυρισμένη σε μόλις 14 μέρες, με μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνικών συντελεστών, και πολυαγαπημένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών, «Η Πόλη και η Πόλη» θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου. Μια ταινία «μοναδικής συναισθηματικής καθαρότητας και ασίγαστης δύναμης» που διατρέχει επτά δεκαετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της πικρής εμπειρίας της εβραϊκής της κοινότητας.

Στην Αθήνα οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν σε δύο special event screenings, αποκλειστικά στον κινηματογράφο Άστορ τη Δευτέρα 11 και τη Δευτέρα 18 Απριλίου. Τις προβολές θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τους συντελεστές. Στη Θεσσαλονίκη η ταινία θα προβάλλεται καθημερινά από την Πέμπτη 7 Απριλίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον.

Ο Χρήστος Πασσαλής και ο Σύλλας Τζουμέρκας σημειώνουν: «Δύο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο κάδρο: η πόλη της Θεσσαλονίκης του προηγούμενου αιώνα και η πόλη όπως είναι σήμερα. Ο χώρος και ο χρόνος πλέκονται με αινιγματικό τρόπο: η χαμένη πόλη, οι αγωνιζόμενοι, ταπεινωμένοι, για πάντα χαμένοι κάτοικοί της συνυπάρχουν δίπλα στους σύγχρονους κατοίκους. Δύο ρεύματα σχηματίζονται: το πρώτο είναι το σύγχρονο, αυτό της καθημερινότητας. Το άλλο, βασίζεται στην αληθινή εμπειρία και τα σκληρά γεγονότα μιας καλά θαμμένης εποχής - μιας εποχής που άφησε πίσω της ανοιχτές πληγές, αλλά και τα ίχνη μιας χαμένης Εδέμ. Τα δύο ρεύματα, το σύγχρονο και το άλλο, συναντιούνται και συνδιαλέγονται στις ρωγμές - όπως σ' ένα όνειρο».

Το πολυπρόσωπο ensemble cast της ταινίας απαρτίζουν οι Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Aγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Νίκη Παπανδρέου, Βασίλης Καραμπούλας, Θέμις Μπαζάκα, Μαρία Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Fritz Fenne, Jakob Leo Stark, Φιντέλ Ταλαμπούκας, 'Αρης Αρμαγανίδης, Ζωή Σιγαλού, Μαρίνα Σιώτου, Δανάη Πριμάλη, Μιχάλης Κίμωνας, Λεονάρδος Μπατής, Βάσια Μπακάκου, και πολλοί ακόμη επαγγελματίες ηθοποιοί και ερασιτέχνες.

Την διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας υπογράφει ο Σίμος Σαρκετζής (Μικρά Αγγλία, Winona, Σμύρνη μου Αγαπημένη), το μοντάζ ο Γιώργος Ζαφείρης (Μήλα), τα σκηνικά ο Χρήστος Πασσαλής, τα κοστούμια oι Μάρλι Αλειφέρη (Suntan, To Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών) και Βασιλεία Ροζάνα (Αttenberg, Digger), τον ήχο οι Κώστας Βαρυμπομπιώτης, Νίκος Έξαρχος, Δημήτρης Κανελλόπουλος και Περσεφόνη Μήλιου, ενώ το σχεδιασμό του μακιγιάζ και των κομμώσεων οι Εύη Ζαφειροπούλου και Ιουλία Σιγρίμη.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τη Homemade Films και τη συνεργασία του Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές του επετειακού προγράμματος της ΕΛΣ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Υποστηρίχθηκε επιπλέον από το Claims Conference - the Conference of Jewish Material Claims Against Germany, το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, το Rosa Luxemburg Stiftung - Office in Greece, το ΕΚΟΜΕ, τo Kέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το MOMus, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει η Μαρία Δρανδάκη και την επιμέλεια ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Δείτε το τρέιλερ: