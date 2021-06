Η Ρίτα Μορένο για το ντοκιμαντέρ «Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It»

Στην αρχή της καριέρας της, η Ρίτα Μορένο έδωσε μία υπόσχεση στον εαυτό της: Εάν έκανε ποτέ ένα ντοκιμαντέρ, θα ήταν απόλυτα ειλικρινής.



Και επειδή δεν ήθελε να αθετήσει την υπόσχεση στον εαυτό της στο ντοκιμαντέρ «Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It» αποκαλύπτει τα πάντα.



Προβάλλει τον αγώνα της να εδραιωθεί ως Πορτορικανή-Αμερικανίδα ηθοποιός στο Χόλιγουντ, το προσωπικό της τραύμα και την επιτυχία της που κατέκτησε με κόπο. Αποτυπώνει την παθιασμένη αντίδρασή της όταν παρακολουθούσε την κατάθεση της Κριστίν Μπλέισι Φορντ εναντίον του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μπρετ Κάβανο, που ζωντάνεψε τις μνήμες του βιασμού της από τον ατζέντη της, την ταραχώδη πολυετή σχέση της με τον ηθοποιό, Μάρλον Μπράντο και τη σχέση της με τον εκλιπόντα σύζυγό της, Λέοναρντ Γκόρντον.



Η Ρίτα Μορένο μίλησε σε θεατές στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, ένα από τα πρώτα που διοργανώθηκαν με φυσική παρουσία φέτος και δέχθηκε θερμό χειροκρότημα.

«Αυτό είναι το όνειρο» δήλωσε στο Variety πριν από την πρεμιέρα.



Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει το κωμικό της χάρισμα και πόσο χαρούμενη και ανθρώπινη είναι εκτός οθόνης, η 89χρονη ηθοποιός, η οποία διοργανώνει θεματικά πάρτι γενεθλίων κάθε χρόνο.



Όμως, κατά την εξερεύνηση της 70χρονης καριέρας της Ρίτα Μορένο, η σκηνοθέτις Μέριεμ Πέρεζ Ριέρα παρουσιάζει την ευρύτερη ιστορία μιας ηθοποιού που πραγματοποίησε το Αμερικανικό Όνειρο, ρίχνει φως στον αγώνα της για την απομάκρυνση απίστευτων εμποδίων και το άνοιγμα του δρόμου για ισότητα στο Χόλιγουντ.



«Έπαιζα χαρακτήρες με βαριά προφορά που είτε έριχναν τον καφέ σε κάποιον ή φορούσαν ινδικές μαντίλες στα μαλλιά. Υποδύθηκα κάθε σκουρόχρωμο άτομο που θα μπορούσε κάποια να ενσαρκώσει σε αυτή τη χώρα. Υποδύθηκα Ινδιάνες, έπαιζα Αιγύπτιες, Μεξικανές, χαρακτήρες όλων των εθνοτήτων εκτός από Πορτορικανές, γιατί δεν υπήρχαν καν στο χάρτη κάποιου» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ