«Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με τον μοναδικό Χάρισον Φορντ

Η περιπέτεια του θρυλικού αρχαιολόγου ξεκινάει σήμερα στις 29 Ιουνίου. Όντας σε μια νέα εποχή και πλησιάζοντας στη συνταξιοδότηση, ο Indy παλεύει με την προσαρμογή του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει ξεπεράσει. Αλλά καθώς τα πλοκάμια ενός πολύ γνώριμου κακού επιστρέφουν με τη μορφή ενός παλιού αντιπάλου, ο Indy πρέπει να φορέσει το καπέλο του και να πάρει το μαστίγιο του για άλλη μια φορά για να βεβαιωθεί ότι ένα αρχαίο και πανίσχυρο τεχνούργημα δεν θα πέσει σε λάθος χέρια.

Ο Harrison Ford (Χάρισον Φορντ) επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο. Συμπρωταγωνιστές του Ford είναι οι Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Πόνος και Δόξα”), John Rhys-Davies (“Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού”), Toby Jones (“Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε”), Boyd Holbrook (“Λόγκαν”), Ethann Isidore (“Θανάσιμο Δίδυμο”) και Mads Mikkelsen (“Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ”).

Σκηνοθεσία από τον James Mangold (“Κόντρα Σε Όλα,” “Λόγκαν”), σενάριο από τους Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp και James Mangold, παραγωγή από τους Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel, και με τους Steven Spielberg και George Lucas ως executive producers. Ο John Williams, ο οποίος ήταν ο συνθέτης όλων των ταινιών του Indy από το “Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού” του 1981, επιστρέφει και πάλι ως συνθέτης της ταινίας.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάνγκολντ

Σενάριο: Τζεζ Μπάτεργουορθ, Τζον-Χένρι Μπάτεργουορθ, Ντέιβιντ Κεπ, Τζέιμς Μάνγκολντ

Φωτογραφία: Φαίδων Παπαμιχαήλ

Μουσική: Τζον Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαντς Μίκελσεν, Τόμπι Τζόουνς, Κάρεν Αλεν

Διάρκεια: 154 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: