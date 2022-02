Ο συγγραφέας του «Game of Thrones» θα συνεργαστεί με τη Marvel για νέα σειρά βιβλίων κόμικ

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του έπους φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στο οποίο βασίστηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» (GoT) θα συνεργαστεί με τη Marvel σε ένα νέο πρότζεκτ.



Η συνεργασία αφορά την παραγωγή νέας σειράς βιβλίων κόμικ βασισμένη στην ανθολογία υπερηρώων «Wild Cards», την οποία συνέλαβε και επιμελήθηκε ο Μάρτιν.



Η σειρά «Wild Cards» αφηγείται την ιστορία ενός εναλλακτικού χρονικού, κατά το οποίο η Γη φιλοξενεί άτομα με υπερδυνάμεις και περιλαμβάνει περισσότερα από 25 μυθιστορήματα και 20 διηγήματα.



Γράφτηκε από περισσότερους από 40 συγγραφείς σε ένα διάστημα τριών δεκαετιών και η περιορισμένη σειρά «Wild Cards: Drawing Of The Cards» θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.



Η Marvel ανακοίνωσε μέσω του επίσημου website της ότι το πρώτο τεύχος των βιβλίων κόμικ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.



«Όπως οι θαυμαστές μου μπορεί ήδη να γνωρίζουν, το «Wild Cards World» κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» είπε ο Μάρτιν.



«Έτσι, το να έχω το προνόμιο να ανακοινώσω ότι ένας τιτάνας του κλάδου, όπως η Marvel θα δημιουργήσει την αφήγηση από την αρχή, ως κόμικ, μου προκαλεί ατελείωτη χαρά» συμπλήρωσε.



Το πιο γνωστό πρότζεκτ του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν το «Game Of Thrones» τελείωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη του πορεία το 2019 και το HBO αναπτύσσει επί του παρόντος spin-offs, συμπεριλαμβανομένης μιας prequel σειράς που θα προβληθεί τον επόμενο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ