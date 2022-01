Ο Τζον Στάμος θρηνεί τον θάνατο του φίλου και συμπρωταγωνιστή του στο «Full House» Μπομπ Σάγκετ: «Είμαι συντετριμμένος»

Ο ηθοποιός Τζον Στάμος, που συμπρωταγωνιστούσε στη σειρά «Τρελή οικογένεια» για 13 ολόκληρες σεζόν αντέδρασε την Κυριακή στην είδηση του θανάτου, του στενού του φίλου και πρώην συμπρωταγωνιστή του, Μπομπ Σάγκετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

«Είμαι συντετριμμένος. Είμαι σε απόλυτο σοκ. Δεν θα έχω ποτέ άλλον φίλο σαν αυτόν. Σε αγαπώ τόσο πολύ Μπόμπι», έγραψε ο Στάμος στο Twitter.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.