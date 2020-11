Πέθανε ο ηθοποιός Ντέιβ Πράουζ, που είχε ενσαρκώσει τον Νταρθ Βέιντερ στον «Πόλεμο των Άστρων»

Ο Βρετανός ηθοποιός Ντέιβ Πράουζ, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ στην πρώτη τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», πέθανε χθες, Σάββατο, το πρωί σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο πράκτοράς του, ο Τόμας Μπάουινγκτον.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας Ντέιβ Πράουζ πέθανε χθες (Σάββατο) το πρωί σε ηλικία 85 ετών, έγραψε ο Μπάουινγκτον στο Facebook.

Ο Πράουζ ήταν μεν η μορφή πίσω από τη διάσημη μαύρη μάσκα του Βέιντερ, ωστόσο η φωνή του ανήκε στον Αμερικανό ηθοποιό Τζέιμς Έρλ Τζόουνς, ο οποίος το 2012 έλαβε τιμητικό Όσκαρ.

Ο Ντέιβιντ Πράουζ είχε καταγωγή από το Μπρίστολ και παρότι η καριέρα του εκτείνεται επί μισό αιώνα ο ρόλος που τον σημάδεψε ήταν αυτός του σκοτεινού «Νταρθ Βέιντερ» από τη διάσημη τριλογία και παρότι η βρετανική του προφορά δεν άρεσε καθόλου στον Τζέιμς Λούκας η κορμοστασιά του απέδωσε αξεπέραστα τον κινηματογραφικό ήρωα.

Ο Πράουζ ήταν επίσης γνωστός στους διαγωνισμούς bodybuilding στη δεκαετία του ’60. Αγωνίστηκε στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και εκπροσώπησε την Αγγλία ενάντια στους Lou Ferrigno και Arnold Schwarzenegger. Ήταν επίσης ο προσωπικός προπονητής του Κρίστοφερ Ριβ, την εποχή που προετοιμαζόταν για τον ρόλο του Superman.

«Τον φωνάζαμε Darth Farmer» είχε αναφέρει η Carrie Fisher, η ηθοποιός που έπαιξε την Princess Leia σε μία συνέντευξή της στο 2016. Να σημειωθεί πως και η Fisher έχει αφήσει την τελευταία της πνοή, τον Δεκέμβριο του 2016.

