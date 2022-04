Προσεχώς: «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness», η πολυαναμενόμενη ταινία της Marvel

Η ταινία «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange, Avengers: Endgame & Spider-Man No Way Home και είναι η 28η ταινία του MCU. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν οι Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.



Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι

Ηθοποιοί: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Μπενεντίκτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς , Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ζοσίτι Γκόμεζ.



Διάρκεια: 126 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 05/05/2022

Δείτε το τρέιλερ: