Προσεχώς: «Ένας Καλός Ψεύτης» με τους Έλεν Μίρεν, Ίαν Μακ Κέλεν

Δύο θρύλοι, η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν (The Queen) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίαν ΜακΚέλεν (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Gods and Monsters) συμπρωταγωνιστούν σε ταινία για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα ευφυέστατο, αγωνιώδες θρίλερ για τα μυστικά που κρύβουν οι άνθρωποι και τα ψέματα που βιώνουν.



Την ταινία σκηνοθετεί ο Μπιλ Κόντον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του Gods and Monsters, ενώ το σενάριο του Τζέφρι Χάτσερ (Mr. Holmes) μεταφέρει στο πανί το συναρπαστικό μπεστ σέλερ του Νίκολας Σερλ.

Σύνοψη



Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Ίαν ΜακΚέλεν), ένας επαγγελματίας απατεώνας, έχει βάλει στο μάτι τον επόμενο στόχο του: τη χήρα Μπέτι ΜακΛις (Έλεν Μίρεν) με τεράστια περιουσία στη διάθεση της. Και ο Ρόι σκοπεύει να πάρει ό,τι της ανήκει. Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Ρόι αρχίζει να βομβαρδίζει την Μπέτι με τα δοκιμασμένα κόλπα του και η Μπέτι, που μοιάζει γοητευμένη, παρασύρεται. Αλλά αυτήν τη φορά, αυτό που ξεκίνησε σαν μια ακόμα κομπίνα κλιμακώνεται σε ένα κυνηγητό γάτας-ποντικιού όπου παίζονται όλα για όλα. Αποκαλύψεις ενός δόλου πιο σκοτεινού τους οδηγούν σε ένα ναρκοπέδιο κινδύνου, ίντριγκας και προδοσίας.

Ψάξε ανάμεσα στα ψέματα



«Η ταινία πραγματεύεται τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης με χιούμορ μακάβριο» λέει ο σκηνοθέτης Μπιλ Κόντον για αυτήν τη συναρπαστική ιστορία, όπου λίγα είναι αυτό που δείχνουν. «Είναι ένα χιτσκοκικό θρίλερ, που υφαίνει μυστήριο, έγκλημα και ανθρώπινο δράμα μαζί. Στο επίκεντρο είναι δύο καταπληκτικοί σύνθετοι χαρακτήρες τους οποίους υποδύονται δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, στην κορύφωση της τέχνης τους, που μας αφήνουν να αναρωτιόμαστε μέχρι τέλους, όπως συμβαίνει στις κλασικές ιστορίας μυστηρίου. Είναι διεστραμμένα αστείο».

Στην πραγματικότητα, σύντομα φαίνεται ότι αυτοί οι δύο τα βρίσκουν, δύο άνθρωποι που ψάχνουν κάτι ξεχωριστό, που έχουν αποφασίσει να δώσουν μια ευκαιρία. Η ταινία εξερευνά όχι μόνο την τέχνη της εξαπάτησης, αλλά και των σχέσεων, αναγνωρίζοντας με μία δόση κυνισμού ότι η επιτυχία συχνά εξαρτάται από τις κοινές δεξιότητες αυτών που συμμετέχουν.



Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον



Πρωταγωνιστούν: Ίαν ΜακΚέλεν, Έλεν Μίρεν, Ράσελ Τόβεϊ, Τζιμ Κάρτερ

Διάρκεια: 1 ώρα και 49 λεπτά

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες από την Tanweer στις 14 Νοεμβρίου 2019.

Δείτε το τρέιλερ: