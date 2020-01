Το "Joker" σαρώνει τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ

Οι οσκαρικές υποψηφιότητες για τα 92α βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκαν πριν από λίγο με την ταινία Joker να σαρώνει με 11 υποψηφιότητες και να ακολουθούν το 1917, ο Ιρλανδός και το Κάποτε στο Χόλιγουντ με 10 υποψηφιότητες. Στα αξιοσημείωτα η Σκάρλετ Γιόχανσον με τη διπλή υποψηφιότητα. Μια διπλή υποψηφιότητα που έρχεται στα Όσκαρ 2020, έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια (η τελευταία φορά ήταν το 2008). Η Σκάρλετ Γιόχανσον επομένως θα διεκδικήσει στα Όσκαρ 2020 το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Ιστορία γάμου» και το Όσκαρ β' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «JoJo Rabbit».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:



Καλύτερη Ταινία

“Ford v Ferrari” (Disney/Fox)



“The Irishman” (Netflix)



Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)



Joker” (Warner Bros.)



Little Women” (Sony)



Marriage Story” (Netflix)



1917 (Universal)



Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)



Parasite” (Neon)



Σκηνοθεσία



Martin Scorsese (“The Irishman”)



Todd Phillips (“Joker”)



Sam Mendes (“1917”)



Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)



Bong Joon Ho (“Parasite”)

Α' Ανδρικός Ρόλος

Antonio Banderas (“Pain and Glory”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saorise Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renee Zellweger (“Judy”)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»

Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»

Άντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»

B' Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»

Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»

Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Μικρές κυρίες»

«Οι δύο πάπες»

«Joker»



Πρωτότυπο Σενάριο

Rian Johnson (“Knives Out”)

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns (“1917”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (“Parasite”)

Φωτογραφία

The Irishman



Joker



“The Lighthouse”



1917



“Once Upon a Time in Hollywood”

Κοστούμια

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Μοντάζ

“Ford vs. Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Μουσική

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Τραγούδι

I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4



I'm Gonna Love me Again – Rocketman



I'm Standing With You – Breakthrough



Into the Unknown – Frozen II



Stand Up – Harriet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Ήχος

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Star Wars: The Rise of Skywalker’

Ηχητικά Εφέ

“Ad Astra”

“Ford vs. Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Οπτικά Εφέ

“Avengers: Endgame”

“The Irishman”

“The Lion King”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

“How to Train Your Dragon: The Hidden World””

“I Lost My Body”

“Klaus”

“Missing Link”

“Toy Story 4”

Διεθνής Ταινία

“Corpus Christi”

“Honeyland”

“Les Miserables”

“Pain and Glory”

“Parasite”

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

“American Factory”

“The Cave”

“Edge of Democracy”

“For Sama”

“Honeyland”

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

“Daughter”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbor’s Window”

“Saria”

“A Sister”

Η εφετινή, 92η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, θα γίνει την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα), στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας Joker:

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας 1917:

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Κάποτε στο Χόλιγουντ»: