Βερολίνο: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκινά με την ταινία «She Came to Me»

Το 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα ανοίξει τις πύλες του στις 16 Φεβρουαρίου με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «She Came to Me» της Ρεμπέκα Μίλερ σύμφωνα με το Deadline. To πρωταγωνιστικό ζευγάρι είναι οι Αν Χάθαγουεϊ και ο Πίτερ Ντίνκλατζ.

Η ταινία διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, και ακολουθεί τον συνθέτη Στίβεν Λόντεμ (Πίτερ Ντίνκλατζ), ο οποίος έχει χάσει την έμπνευσή του. Με την βοήθεια όμως της συζύγου του Πατρίσια (Αν Χάθαγουεϊ), ανακαλύπτει ξανά το πάθος για τη δημιουργία με ένα μοναδικό τρόπο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε το φεστιβάλ με μια ακαταμάχητη κωμωδία η οποία βασίζεται στις οικείες καθημερινές διαμάχες που αντιμετωπίζει η δυτική κοινωνία», δήλωσαν οι διευθυντές της Μπερλινάλε Μαριέτ Ρίσενμπικ (Mariëtte Rissenbeek) και Κάρλο Τσατριάν (Carlo Chatrian). Το «She Came to Me» είναι μια μαγευτική ωδή στην ελευθερία της έκφρασης», προσθέτουν.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι η Κρίστεν Στιούαρτ θα είναι η πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να τιμηθεί με την Χρυσή Άρκτο για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο.