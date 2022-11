ATP Finals: Με Μεντβέντεφ, Τζόκοβιτς και Ρούμπλεφ στον όμιλο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει μπροστά του στο Nitto ATP Finals τους δύο πρώην Νο1 του κόσμου, Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 5) και Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 8), αλλά και τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 7) μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Τορίνο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο3 του κόσμου, βρίσκεται επικεφαλής στο Red Group όπου θα πρέπει αρχικά να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια, ενώ αν θέλει να συνεχίσει να ελπίζει για το Νο1 του κόσμου στο τέλος της σεζόν, θα πρέπει να κάνει το «3 στα 3» κόντρα σε πολύ δύσκολους αντιπάλους και να φτάσει αήττητος μέχρι τον τίτλο.

Αντίστοιχα ο Ράφα Ναδάλ (Νο 2) είναι επικεφαλής στο Green Group με τον 36χρονο Ισπανό να αντιμετωπίζει τους Κάσπερ Ρουντ (Νο 4), Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ (Νο 6) και Τέιλορ Φριτς (Νο 9).

Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση παίρνουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο όπου μετά θα διασταυρωθούν στα ημιτελικά με τους δύο νικητές να παίζουν για τον τίτλο στο τελευταίο μεγάλο γεγονός της σεζόν.

Green Group: Ραφά Ναδάλ, Κάσπερ Ρουντ, Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, Τέιλορ Φριτς

Red Group: Στέφανος Τσιτσιπάς, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Νόβακ Τζόκοβιτς

