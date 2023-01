Λιν Ζου – Μαρία Σάκκαρη 7-6, 0-1

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Λιν Ζου στη φάση των «32» του Australian Open. Η 28χρονη Κινέζα (Νο.87) έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο του Australian Open και νίκησε με -2, 6-2 την Ελβετίδα Ζιλ Τάιχμαν, Νο.32 του ταμπλό για να κλείσει θέση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο.6) είχε αντιμετωπίσει τη Λιν Ζου το 2016 στη Μελβούρνη, αλλά στα προκριματικά του Australian Open. Η Ελληνίδα τενίστρια είχε επικρατήσει τότε με 2-0 σετ.

Η παίκτρια που θα προκριθεί θα παίξει με τη Βικτόρια Αζαρένκα (No.24) στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η Λευκορωσίδα επικράτησε 6-1, 2-6, 1-6 της Μάντισον Κις από τις ΗΠΑ (Νο.13).

Το ματς μεταδίδεται από το Eurosport 2, που εκπέμπει από το μπουκέτο καναλιών της Nova.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρία μπρέικ με την Κινέζα να σπάει δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη και την Ελληνίδα να απαντάει μία. Με αυτό το δεδομένο η Ζου προηγήθηκε κατά σειρά 3-1, 4-2 και 5-3, όμως η Σάκκαρη μείωσε στη συνέχεια 5-4 και ακολούθως ισοφάρισε τα μπρέικ και έφτασε στο 5-5. Στο κλείσιμο του σετ οι δύο αντίπαλες κράτησαν τα σερβίς τους και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί η Κινέζα έφτασε σε δύο γρήγορα μίνι μπρέικ και προηγήθηκε 4-1. Η Σάκκαρη προσπάθησε να επιστρέψει, όμως με 7-3 το πρώτο σετ κατέληξε στη Λιν Ζου.

Sakkari's fighting BACK! 👊🇬🇷 She's been below her best, but she's just levelled the opening set. 💪



🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/dgKzfRqxej