Σφιόντεκ – Σάκκαρη 6-4, 1-0 (Live)

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 6 στον κόσμο και Νο. 3 από τη Δευτέρα 21/3) κοντράρεται με την Ίγκα Σφιόντεκ (No. 4 στον κόσμο) στον τελικό του Indian Wells (Novasports 6). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ψάχνει την πρώτη της κατάκτηση σε τελικό τουρνουά WTA 1000.

Να σημειωθεί ότι στις αναμετρήσεις της με την Πολωνή τενίστρια μετρά τρεις νίκες και μία ήττα.

Με υποσχέσεις μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό, καθώς πέτυχε δύο μπρέικ με το... καλημέρα, με την Πολωνή ωστόσο να απαντά και στα δύο (2-2). Μάλιστα η Σφιόντεκ κατάφερε γρήγορα να πάρει και προβάδισμα δύο γκέιμ και να προηγηθεί 4-2, με την Ελληνίδα να επιστρέφει άμεσα και να ισοφαρίζει σε ένα πολύ ιδιαίτερο σετ με έξι μπρέικ στα οκτώ πρώτα γκέιμς. Τελικά η Σφιόντεκ κράτησε το σερβίς της και προηγήθηκε 5-4, ενώ κατάφερε με νέο μπρέικ στο δέκατο γκέιμ να φτάσει στο 6-4 και να κλείσει νικήτρια το πρώτο σετ.

Bringing the best for the title match 💪#IndianWells | @mariasakkari pic.twitter.com/56gQ7QT3B6