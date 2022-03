Στους «16» του Miami Open ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε, όπως πάντα, το καθήκον του κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Miami Open.

Εξαιρετικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.5), επικράτησε του 23χρονου Αυστραλού (Νο.28) με 6-4, 6-3 και έχει πλέον απέναντί του οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τώρα, βέβαια, ανεβαίνει ο πήχης, καθώς ο Στεφ θα τεθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/3, 02.00) αντιμέτωπος με τον 18χρονο Κάρλος Αλκαράθ, Νο.16, στον κόσμο.

Ο φορμαρισμένος Ισπανός, που έφτασε ως τα ημιτελικά του Indian Wells και... ταλαιπώρησε τον Ράφα Ναδάλ, νίκησε με 6-4, 6-4 τον Μάριν Τσίλιτς και πέρασε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης (ATP 1000) για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Make that 8-0! @steftsitsipas keeps his winning ways against de Minaur, progressing 6-4 6-2 in Miami #MiamiOpen pic.twitter.com/ecCICwPM0P

Θυμίζουμε ότι Τσιτσιπάς και Αλκαράθ είχαν συναντηθεί πέρυσι στον τρίτο του US Open και ο πιτσιρικάς είχε πάρει την πρόκριση μετά από ένα δραματικό ματς των πέντε σετ.

Ο Στεφ, πάντως, ήταν απόψε αρκετά ανεβασμένος σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του και έχει καλές πιθανότητες να πάρει τη ρεβάνς κόντρα στον ταλαντούχο νεαρό. Αρκεί, βέβαια, εκτός όλων των άλλων, να μη σκέφτεται αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη...

Ο Ντε Μινόρ μπήκε αποφασισμένος να παλέψει το ματς, όμως ο Στέφανος «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή. Πίεσε για το μπρέικ όταν ο Αυστραλός σέρβιρε στο 5-4 και «έγραψε» το 1-0, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα απέναντι σε έναν παίκτη που αποδεδειγμένα... δεν το έχει απέναντί του.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο απλά όταν ο Στεφ έσβησε τρία μπρέικ πόιντ του Ντε Μινόρ στο δεύτερο σετ και πέρασε μπροστά με 3-1. Δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να κρατήσει το σερβίς του και τελικά έκλεισε τον αγώνα μετά από 90 λεπτά συνολικής προσπάθειας.

Σαφώς ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο 23χρονος Έλληνας, είχε 31 winners έναντι 13 του αντιπάλου του, ενώ τα αβίαστα ήταν 17-19.

«Θα παλέψω, είναι σπουδαίος παίκτης και για μένα θα είναι μεγάλη πρόκληση», είπε για τον Αλκαράθ ο Στεφ. «Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις, θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα».

'It is going to be a big challenge and I like these kinds of challenges'@steftsitsipas is ready for revenge tomorrow against Alcaraz 😤#MiamiOpen pic.twitter.com/1vQmJQfOGp