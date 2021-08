Τένις-Rogers Cup: Αποσύρθηκε η Μπόουζκοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο η Σάκκαρη

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Rogers Cup. Η Ελληνίδα τενίστρια είδε την αντίπαλό της, Μαρίε Μπόουζκοβα, να αποσύρεται, καθώς η τελευταία αισθάνθηκε ζάλη και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα. Η Σάκκαρη προηγείτο με set και break, όταν η 23χρονη Τσέχα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Μετά από μιάμιση ώρα αγώνα, η Σάκκαρη επικράτησε της Νο74 τενίστριας στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, με 6-4, 3-1 και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της, στο main draw του Καναδικού event.

Πάντως, η Μπόουζκοβα είχε ξεκινήσει καλύτερα και προηγήθηκε με 2-4. Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε, ανέβασε την απόδοσή της για να κερδίσει τα επόμενα τέσσερα games του αγώνα, κάνοντας έτσι το 1-0 με ανατροπή. Στο 5-4 η Τσέχα είχε πάρει το πρώτο ιατρικό timeout της, καθώς ζαλιζόταν και η γιατρός του αγώνα της μέτρησε την πίεση. Τελικά, έπαιξε ακόμη πέντε games, μέχρι να δηλώσει αδυναμία να συνεχίσει.

Marie Bouzkova is forced to retire. Feel better soon!



Maria Sakkari advances to R2 6-4, 3-1 ret.#OBN21 pic.twitter.com/dLtzTyIst6