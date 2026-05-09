Με 100% επιτυχία ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά χρώματα το Gori Senior European Cup 2026. Οι δύο Ελληνίδες τζουντόκα που ταξίδεψαν στην πόλη της Γεωργίας επιστρέφουν με μετάλλια στις αποσκευές τους, κρατώντας την χώρα μας ψηλά σε ακόμα μία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Σοφία Ξανθοπούλου στα -70kg και η Γαλήνη Συρινίδου στα -63kg έβγαλαν τον καλύτερό τους εαυτό και άνοιξαν λογαριασμό, καθώς και οι δύο ανέβηκαν για πρώτη φορά στο βάθρο των νικητών σε ευρωπαϊκό τουρνουά κατηγορίας Seniors.

Στα -70kg η Σοφία Ξανθοπούλου έφτασε σε δύο νίκες απέναντι σε «οικοδέσποινες» και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Αρχικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά με yuko κόντρα στην Κετεβάν Μπερίτζε από την Γεωργία, ενώ δύο waza-ari και κατ’ επέκταση ippon πανηγύρισε στον ημιτελικό με την Μαρί Μαχαρασβίλι. Στον τελικό με την Σλοβάκα Γεβγκένια Γκάιτς έχασε… άδοξα, καθώς ηττήθηκε με ποινές. Έτσι, ανέβηκε στο βάθρο για να κρεμάσει στο στήθος της το ασημένιο μετάλλιο.

Την ίδια ώρα, στα -63kg η Γαλήνη Συρινίδου δεν ξεκίνησε με το… δεξί. Το εμπόδιο της Ελβετής Κιάρα Φρίντεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο και έτσι η Ελληνίδα μπήκε σε διαδικασία δεύτερης ευκαιρίας. Στα ρεπεσάζ πέτυχε ippon κόντρα στην «οικοδέσποινα» Γεωργιανή Λίκα Ναχουτσρισβίλι και προκρίθηκε στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί, έκανε το… colpo grosso. Σε ένα κλειστό παιχνίδι με την Ιταλίδα Νικόλ Ντισάντο όλα έδειχναν golden score, ωστόσο η Σιρινίδου εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση στο τελευταίο δευτερόλεπτο και με ένα yuko… buzzer beater πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο.