Ο Διομήδης Άργους, ο Άρης Νίκαιας και η Δράμα αξιοποίησαν την έδρα τους, ενώ ο Ιωνικός πήρε το «διπλό» στη Νάουσα, επικρατώντας του Ζαφειράκη στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Στο Άργος, ο Διομήδης νίκησε με 41-32 τον Αθηναϊκό, παρότι οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός τέρματος (17-18). Η ομάδα του Ζαραβίνα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και ξέφυγε στο τελευταίο τέταρτο, μετατρέποντας το 28-27 σε 38-30. Ο Περίν με 13 γκολ και ο Βούλγαρης με 11 ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών, ενώ για τον Αθηναϊκό ο Γερουλάνος σημείωσε 15.

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