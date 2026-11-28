Την τρίτη ήττα του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16» του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών γνώρισε ο Εθνικός, καθώς ηττήθηκε με 17-12 από την Οριζόντε Κατάνια στο κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ», για την 3η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου.

Η πειραϊκή ομάδα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 3-0, ωστόσο αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Οι Ιταλίδες διατήρησαν στη συνέχεια το προβάδισμα, ενώ καθοριστικό αποδείχθηκε το τελευταίο πεντάλεπτο, όταν με επιμέρους σερί 4-0 μετέτρεψαν το 13-11 σε 17-11, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

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