Η Νέα Ιωνία έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στους «16» του EHF European Cup, επικρατώντας της Αλμέιδα με 28-23 στο ΟΑΚΑ.

Ο ΟΦΝΙ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά τερμάτων (16-9).

Η πορτογαλική ομάδα προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Νέα Ιωνία διατήρησε το προβάδισμά της έως το τέλος. Πλέον, στη ρεβάνς χρειάζεται να υπερασπιστεί τη διαφορά των πέντε τερμάτων, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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