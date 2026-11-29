Ο Παναθηναϊκός λύγισε 3-2 τον Πανιώνιο στο κλειστό του Μετς, για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Οι πρωταθλήτριες είναι μόνες και αήττητες στην κορυφή, την πρώτη ήττα γνώρισαν οι «κυανέρυθρες».

Να σημειωθεί ότι από φέτος το σύστημα των πόντων έχει αλλάξει, με κάθε ομάδα που κερδίζει να παίρνει δύο βαθμούς ανεξαρτήτως σκορ (3-0, 3-1, 3-2), ενώ η ηττημένη παίρνει έναν είτε χάσει με «καθαρό» σκορ (0-3, 1-3) είτε στο τάι μπρέικ (2-3).

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