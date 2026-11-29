Η Ανθή Βούλγαρη έχει μπει για τα καλά σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, και εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο για να στολίσει το σπίτι της και να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega, μάλιστα, είχε φέτος ένα πολύ ξεχωριστό βοηθό στο πλευρό της, τον μικρό της γιο, ο οποίος συμμετείχε με το δικό του τρόπο στο χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο από το σαλόνι του σπιτιού της, με πρωταγωνιστή τον γιο της, αποκαλύπτοντας παράλληλα την εντυπωσιακή γιορτινή διακόσμηση που επέλεξε για φέτος

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, η παρουσιάστρια έδωσε έμφαση στα παραδοσιακά χρώματα των Χριστουγέννων, με το πράσινο και το κόκκινο να κυριαρχούν στον χώρο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της είναι γεμάτο φωτάκια, μπάλες και μεγάλους καρό φιόγκους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει δώσει και στη διακόσμηση του τζακιού, το οποίο έχει στολίσει με γιρλάντες, χριστουγεννιάτικες κάλτσες και μεγάλα διακοσμητικά ξωτικά.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο μικρός της γιος, ο οποίος φορώντας τις πιζάμες του βρισκόταν δίπλα στο τζάκι, εξερευνώντας τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Η Ανθή Βούλγαρη δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ τη βοήθεια που της προσέφερε ο μικρός, γράφοντας στη φωτογραφία: «My little helper! Δεν θα τελειώσουμε ποτέ», συνοδεύοντας τη λεζάντα της με emoji.

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