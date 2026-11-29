Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων που αποκλείστηκαν από τα χιόνια στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς η κακοκαιρία Άργος πλήττει με σφοδρότητα την περιοχή.

Οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στο καταφύγιο με τα αυτοκίνητά τους, όπου και διανυκτέρευσαν. Η έντονη χιονόπτωση που συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το ύψος του χιονιού να ξεπεράσει τα 40 εκατοστά, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή τους.

Οι εγκλωβισμένοι επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μηχανήματα του Δήμου Βοΐου να κινητοποιούνται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο καταφύγιο.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Βοΐου, Βασίλης Ώττας, τα δημοτικά συνεργεία κατάφεραν να περιορίσουν το ύψος του χιονιού στον δρόμο περίπου στα 10 εκατοστά, ωστόσο ο παγετός εξακολουθεί να δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Τα οχήματα της Πυροσβεστικής κατόρθωσαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου βρίσκεται η κόκκινη μπάρα του δρόμου, χωρίς όμως να μπορέσουν να συνεχίσουν προς το καταφύγιο.

Στην περιοχή έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες αποχιονισμού και να καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση των διασωστών.

Η επιχείρηση συνεχίζεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η χιονόπτωση επιμένει και το παγωμένο οδόστρωμα δυσχεραίνει την προσέγγιση του καταφυγίου.