Τον δρόμο της φυλακής πήραν δύο άνδρες, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μαστροπείας της 15χρονης από το Αγρίνιο.

Εισαγγελέας και Ανακριτής, έπειτα από τις πολύωρες απολογίες, αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο ατόμων που φέρονται να τέλεσαν βιασμό και γενετήσιες πράξεις στο ανήλικο κορίτσι έναντι αμοιβής.

Αυτή την ώρα σειρά να δώσουν εξηγήσεις έχουν οι γονείς της 15χρονης, ενώ αναμένεται και η απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση.

Βαρύ το κατηγορητήριο για την μητέρα της ανήλικης

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει η μητέρα της 15χρονης, η οποία φέρεται να εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τη γνώση του πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή, η οποία αποδίδεται στη μητέρα.

Οι δύο γονείς και ακόμη πέντε άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση, οδηγήθηκαν την Παρασκευή στον Ανακριτή. Οι δύο εκ των πέντε ανδρών προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Τα έξι αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους

Η ποινική δίωξη αφορά έξι κατηγορίες αδικημάτων, οι οποίες αποδίδονται κατά περίπτωση στους εμπλεκόμενους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια σε βιασμό και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία ότι η μητέρα αντιμετωπίζει, εκτός από την κατηγορία της μαστροπείας, και εκείνη της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης στην κατοικία της οικογένειας.