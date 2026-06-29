Ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι «μερένγκες», οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο, φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 62χρονο προπονητή, ο οποίος οδήγησε τη Βαλένθια σε ιστορική σεζόν!

Εκτός από την πρώτη συμμετοχή της σε Final-4 της Euroleague, οδήγησε τις «νυχτερίδες» στην κατάκτηση του Supercopa Endesa και της Liga Endesa, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα από τα πιο ελκυστικά αγωνιστικά πρόσωπα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Ισπανό τεχνικό.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, καθώς το θέμα του πάγκου της Ρεάλ παραμένει ανοιχτό, ενώ η μετακίνηση του Μαρτίνεθ θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή.