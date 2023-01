Αγγλία: Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Τροσάρ

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Βέλγου επιθετικού Λεάντρο Τροσάρ από την Μπράιτον.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή θα στοιχίσει στους Λονδρέζους, σύμφωνα με το BBC, 21 εκατομμύρια λίρες συν μπόνους. Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια έως το 2027, με οψιόν επέκτασης για ένα χρόνο.

Έχει σκοράρει επτά γκολ και έχει δώσει τρεις ασίστ σε 16 παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας με την Μπράιτον αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ εναντίον της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ο Τροσάρ έκανε επίσης τρεις συμμετοχές -δύο ως αλλαγή και μία στην αρχική ενδεκάδα- με το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Να σημειωθεί ότι ο Τροσάρ πίεζε για τη μεταγραφή του γιατί είχε κακές σχέσεις με τον Ιταλό προπονητή της Μπράιτον, Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️