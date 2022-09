Άρσεναλ: Ο Έθαν Νουανέρι σε ηλικία 15 ετών έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην Premier League!

Η Άρσεναλ είχε ένα άνετο πέρασμα στην έδρα της Μπρέντφορντ, καθώς επικράτησε με 3-0 και επέστρεψε στην κορυφή της Premier League.

Το παιχνίδι αυτό θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να βάλει στον αγωνιστικό χώρο τον Ίθαν Νουανέρι σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στην Premier League.

Το σχετικό ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος ο Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος έπαιξε με τη Φούλαμ στην Premier League σε ηλικία 16 ετών και 30 ημερών.

A special moment for one of our own... Ethan Nwaneri becomes the youngest player in @PremierLeague history! 😲 Marquinhos also replaces @BukayoSaka87 🤝 🐝 0-3 ⚫️ (90) #BREARS pic.twitter.com/ghNDyu7Jma

Ethan Nwaneri becomes the first player under the age of 16 ever to play in the Premier League at aged 15 years and 181 days.



Amazing.👏 pic.twitter.com/1CHlJoAV5E