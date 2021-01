Στην Άρσεναλ κι επίσημα ο Όντεγκααρντ

Στο δυναμικό της Άρσεναλ εντάχθηκε κι επίσημα ο Μάρτιν Όντεγκααρντ. Ο αγγλικός σύλλογος ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με τη Ρεάλ και την Τετάρτη ανακοίνωσε τον δανεισμό (χωρίς οψιόν αγοράς) του Νορβηγού μέσου μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Ο Μάρτιν είναι ένας παίκτης που όλοι γνωρίζουμε καλά και, παρότι είναι ακόμη νέος, παίζει εδώ και καιρό στο υψηλότερο επίπεδο. Θα μας προσφέρει ποιοτικές επιθετικές επιλογές και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον εντάξουμε στα πλάνα μας ως τον Μάιο» δήλωσε ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα.

Ο Όντεγκααρντ ανήκει στη Ρεάλ από το 2015, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Μετά από δανεισμούς στη Χέρενφεν, τη Φίτεσε και τη Σοσιεδάδ, ολα έδειχναν ότι φέτος ο Ζινεντίν Ζιντάν θα του έδινε αρκετό χρόνο συμμετοχής, όμως μετά τα πρώτα ματς της σεζόν ο Νορβηγός μπήκε στο περιθώριο και τελικά ζήτησε ο ίδιος να δοθεί δανεικός. Το συμβόλαιό του με τους Μαδριλένους έχει ισχύ ως το 2023.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴