Μουντιάλ: Αυτό θα είναι το φορμάτ της διοργάνωσης του 2026 - Θα περιλαμβάνει 104 αγώνες και θα διαρκέσει 40 ημέρες!

Μετά τις… αντιδράσεις αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που υπήρξαν, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου φέρεται να κατέληξε στον τρόπο που θα διεξαχθεί η επόμενη έκδοση της κορυφαίας αθλητής διοργάνωσης του πλανήτη.

Σύμφωνα με το «The Athletic», το φορμάτ του επόμενου Μουντιάλ έχει ήδη αποφασιστεί. Για την ακρίβεια, απομένει μονάχα η ψήφισή του από το συνέδριο της FIFA για να γίνει επίσημο. Σε αυτό προβλέπονται αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα τουρνουά, αλλά και με αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα αυξηθούν από 32 σε 48, όμως τα γκρουπ δε θα γίνουν 16 των τριών. Αντιθέτως, θα γίνουν 12 των τεσσάρων, μιας και θεωρήθηκε πως θα… χαθεί το σασπένς της τελευταίας αγωνιστικής αν δεν παίζουν όλοι ταυτόχρονα.

Από κάθε όμιλο θα προκρίνονται οι δύο πρώτοι, αλλά και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι. Όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν τη νέα νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, τη “φάση των 32”. Κάπως έτσι ο μέγιστος αριθμός αγώνων που μπορεί να δώσει μία ομάδα θα είναι πλέον οκτώ, αντί για επτά.

Υπενθυμίζουμε ότι η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η συνολική του διάρκεια θα φτάσει τις 40 ημέρες, ενώ η περίοδος από την αρχή της προετοιμασίας των χωρών έως το φινάλε τις 56 ημέρες.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για να διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου του 2026. Οι επικεφαλείς των έξι ομοσπονδιών του ποδοσφαίρου συναντήθηκαν με τον Ινφαντίνο και ήταν όλοι σύμφωνοι στο νέο σύστημα διεξαγωγής.

Το δημοσίευμα του «The Athletic»:

🚨 2026 #FIFAWorldCup 🚨



⚽️ 12 groups of 4 teams, 3 games each

⚽️ Top 2 + 8 best 3rd-place go to R32

⚽️ Combined rest, release, tournament days 56 (same as 2010/14/18 WCs)

⚽️ Max 8 games, up from 7

⚽️ Final - Sunday July 19



✅ FIFA Council set to approvehttps://t.co/19jzwxsunR