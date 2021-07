Copa America: Άντεξε η «Σελεσάο» και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά

Η Βραζιλία άντεξε στην πίεση της Χιλής, μετά την αποβολή του Γκαμπριέλ Ζεσούς, κράτησε το 1-0 του Πακετά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα όπου θα αντιμετωπίσει το Περού.

Η Βραζιλία ήταν καλύτερη στο διάστημα μέχρι την αποβολή του Ζεσούς, έχοντας ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για να ανοίξει το σκορ, με τη Χιλή να περιμένει και να προσπαθεί να... χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Πακετά ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ημίχρονο αντί του Φιρμίνο, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε το 1-0 για τη Βραζιλία στο 46ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με ένα «δολοφονικό» χτύπημα στον Μένα, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και η Χιλή ουσιαστικά μπήκε στο παιχνίδι, μιας και έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα πίεσε για την ισοφάριση. Ο Έμερσον όμως όταν χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το 1-0, με την «Σελεσάο» να προκρίνεται στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει το Περού.

RED CARD FOR JESUS 🟥



Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb