Euroleague: Nίκη διά χειρός Μάικ Τζέιμς για τη Μονακό, 79-76 την Ούνικς

Ο «σεληνιασμένος» Μάικ Τζέιμς με 25 πόντους, αλλά πάνω απ’ όλα με ένα... φαρμακερό τρίποντο 6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, χάρισε μία τεράστια νίκη στη Μονακό επί της Ούνικς Καζάν με 79-76, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Στο 13-13 πλέον το ρεκόρ των Μονεγάσκων που συνήλθαν μετά την εντός έδρας ήττα-σοκ απ’ τη Ζαλγκίρις κι... ακούμπησαν ξανά την πρώτη οκτάδα, δεύτερη σερί ήττα για τους Ρώσους που είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 13-12.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι με τα... όλα του απ’ το πρώτο λεπτό, ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν ήθελαν να χάσουν κι άλλο έδαφος στη μάχη για την πρώτη οκτάδα. Η Μονακό βρήκε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα κι επίθεση μετά το τρίτο λεπτό και με τον Τζέιμς να δείχνει τις... διαθέσεις του από νωρίς συντηρούσε για ώρα ένα μικρό προβάδισμα 3-5 πόντων.

Με τους Μοτεγιούνας και Άλφα Ντιαλό να μπαίνουν σταδιακά στην «εξίσωση» της επίθεσης οι Μονεγάσκοι έκλεισαν το ημίχρονο με +8 (44-36), απέναντι σε μία Ούνικς που έμοιαζε εγκλωβισμένη επιθετικά.

Το «ξύπνημα» του Χεζόνια, αλλά και η τρομερή ευστοχία απ’ τον Οτζέι Μάγιο (5/6 τριπ.) άρχισαν να αλλάζουν τα δεδομένα με τη ρωσική ομάδα να «επιστρέφει» στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 76-76 ακριβώς 24 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Εκεί όμως «μίλησε» η κλάση και το πνεύμα νικητή του Τζέιμς, ο οποίος πήρε ένα απ’ τα... αγαπημένα του σουτ στο φινάλε επίθεσης, ευστόχησε απ’ τα 6,75μ. και χάρισε στη Μονακό το ροζ φύλλο αγώνα. Στα δευτερόλεπτα που απέμειναν ο Χεζόνια έκανε το 4ο λάθος του στο παιχνίδι και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη.

