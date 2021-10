Κορυφαίος Ευρωπαίος σε διεθνείς συμμετοχές ο Ρονάλντο!

Το... κοντέρ των ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να... γράφει.

Από το βράδυ του Σαββάτου ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν και σε επίπεδο διεθνών συμμετοχών (σ.σ. κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων γκολ) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην Ευρώπη, καθώς βρέθηκε για 181η φορά στην ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο φιλικό με το Κατάρ, αφήνοντας πίσω του τον κεντρικό αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος μετρά 180 συμμετοχές με την Ισπανία.

To γκολ του Ρονάλντο στο αποψινό φιλικό:

Cristiano Ronaldo scores for Portugal against Qatar assisted by Diogo Dalot! 🇵🇹



pic.twitter.com/tniFawWHNp